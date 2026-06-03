'Ispada moj dobri div': Daniel se oprostio od 'Igre chefova'

Iako su svi kandidati uložili velik trud, žiri je imao pune ruke posla. Valentinin desert pohvaljen je zbog savršene tehničke izvedbe, no zamjerili su joj nedostatak kiseline koja bi uravnotežila okuse. Bartolov tanjur uništila je jedna kardinalna pogreška - preprženi češnjak čija je gorčina nadjačala sve ostale komponente. Toni je pokazao kreativnost, ali mu je, prema riječima žirija, nedostajalo finoće u izvedbi, ponajviše kod umaka koji se odvojio.

Tema punjenih jela natjecateljima je dala slobodu da pokažu svoj stil, no istovremeno je postavila visoke standarde. Valentina je jedina odlučila riskirati s desertom, pripremajući tehnički zahtjevne choux au craquelin punjene kremom od pistacija. Toni se okušao u hladnom predjelu sa škampima umotanima u celer, Bartol je punio filet brancina farsom od kozica, dok se Daniel odlučio za azijski klasik - gyoze sa svinjetinom.

Na kraju, presudila je jednostavnost. Iako su Danijelove gyoze bile ukusne, žiri se složio da je jelo bilo previše jednostavno za ovu fazu natjecanja.

Danieel je odluku prihvatio mirno i objektivno, pokazavši sportski duh. "Jako sam zadovoljan do kud sam došao. A s druge strane sam toliko objektivna osoba da shvaćam da kandidati koji su još ostali u showu su stvarno iznad mene na više razina, tako da mislim da je ispalo fer", izjavio je Daniel pri odlasku. Žiri ga je ispratio riječima hvale, istaknuvši kako je zasluženo bio u top pet natjecatelja i da može biti ponosan na sebe. "Tebi je mjesto na vrhu i to što si danas ispao, to nema nikakve veze", poručili su mu za kraj.

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