Igra chefova

Ivan iz 'Igre chefova' dirnut reakcijama gledatelja! Za RTL.hr otkrio: 'Posebno me dotaknuo jedan komentar'

Kuhar Ivan u 'Igri chefova' nije oduševio samo jelima, već i svojom životnom pričom

24.04.2026 07:00

Ivan Kapitanić iz 'Igre chefova' posebno je dirnuo gledatelje nakon što je otvoreno progovorio o borbi s autoimunom bolešću koju je, kako je otkrio, dobio zbog stresa na poslu. Upravo ta iskrenost, ali i smiren pristup kuhanju, donijeli su mu veliku podršku publike. Ivan je za RTL.hr sada otkrio koliko ga je podrška gledatelja iznenadila.

Na društvenim mrežama uslijedio je pravi val pozitivnih reakcija, koji ni sam nije očekivao: "Apsolutno nisam očekivao val pozitivnih reakcija na društvenim mrežama. Iznenadio sam se nevjerojatno i stvarno sam zahvalan. Planiram napraviti video zahvale jer su reakcije baš odjeknule žestoko."

Ivan, Igra chefova FOTO: RTL

Posebno ga je dirnula podrška gledatelja koji su se poistovjetili s njegovom pričom i načinom na koji se nosi sa životnim izazovima. "Čitam komentare na društvenim mrežama i posebno me dotaknuo jedan u kojem piše da se tako treba nositi sa životom. To mi je bilo prekrasno. I privatno dobivam jako puno poruka podrške i presretan sam zbog toga."

Osim emocija, Ivan je briljirao i na samim audicijama, gdje je svojim jelom ostavio snažan dojam na žiri. Priznaje da ni tada nije bio potpuno siguran kako će sve ispasti. "Ta prva audicija mi je ostala u prekrasnom sjećaju. Profesionalci su me prepoznali. Zahvalan sam im na svim komentarima i savjetima."

Ivan, Igra chefova FOTO: RTL

Iako je vjerovao u svoje jelo, priznaje da ga je reakcija žirija ipak iznenadila. "Nisam očekivao da će se toliko oduševiti jelom, pogotovo jer mi je trebalo još malo vremena da zec bude skroz gotov. Vjerovao sam u svoje jelo, ali sam se opet iznenadio lijepim komentarima."

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

