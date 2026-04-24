Ivan iz 'Igre chefova' dirnut reakcijama gledatelja! Za RTL.hr otkrio: 'Posebno me dotaknuo jedan komentar'

Ivan Kapitanić iz 'Igre chefova' posebno je dirnuo gledatelje nakon što je otvoreno progovorio o borbi s autoimunom bolešću koju je, kako je otkrio, dobio zbog stresa na poslu. Upravo ta iskrenost, ali i smiren pristup kuhanju, donijeli su mu veliku podršku publike. Ivan je za RTL.hr sada otkrio koliko ga je podrška gledatelja iznenadila. Na društvenim mrežama uslijedio je pravi val pozitivnih reakcija, koji ni sam nije očekivao: "Apsolutno nisam očekivao val pozitivnih reakcija na društvenim mrežama. Iznenadio sam se nevjerojatno i stvarno sam zahvalan. Planiram napraviti video zahvale jer su reakcije baš odjeknule žestoko."

Posebno ga je dirnula podrška gledatelja koji su se poistovjetili s njegovom pričom i načinom na koji se nosi sa životnim izazovima. "Čitam komentare na društvenim mrežama i posebno me dotaknuo jedan u kojem piše da se tako treba nositi sa životom. To mi je bilo prekrasno. I privatno dobivam jako puno poruka podrške i presretan sam zbog toga." Osim emocija, Ivan je briljirao i na samim audicijama, gdje je svojim jelom ostavio snažan dojam na žiri. Priznaje da ni tada nije bio potpuno siguran kako će sve ispasti. "Ta prva audicija mi je ostala u prekrasnom sjećaju. Profesionalci su me prepoznali. Zahvalan sam im na svim komentarima i savjetima."

