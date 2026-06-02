Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Igra chefova

Ivan iz 'Igre chefova' za RTL.hr iskreno poručio: 'Jako, jako želim pobijediti'

Nakon još jednog napetog izazova u popularnom kulinarskom showu, Ivan je osigurao svoje mjesto među šest najboljih natjecatelja u 'Igri chefova'. U prvim trenucima nakon velikog uspjeha, za RTL.hr je podijelio svoje osjećaje, istaknuvši kako mu ovaj plasman znači puno više od samog kuhanja, a posebno je ponosan što je opravdao povjerenje svog mentora, chefa Tonija

RTL.hr
02.06.2026 11:00

Ulazak u samu završnicu 'Igre chefova' za Ivana je, kako kaže, "neopisiv osjećaj". Iako se potajno nadao ovakvom ishodu od samog početka, priznaje da nije bio siguran hoće li se nade i ostvariti. "Mogu reći da sam se nadao. Jesam li očekivao? Ne mogu to reći, ali nadao sam se, sigurno", iskreno je priznao.

'Sada je već završna faza showa'

"Zašto se ne bi vidio u finalu? Svakako", samouvjereno odgovara Ivan na pitanje o svojim izgledima za ulazak u posljednju fazu natjecanja. Njegov optimizam nije bez temelja. Kako i sam ističe, show je ušao u svoju ključnu fazu, a on se osjeća jačim no ikad prije. "Vidim da zadnje izazove rasturam, eliminacijski pogotovo, tako da sve dobre ocjene imam", objašnjava, dajući do znanja da su njegovi nedavni uspjesi rezultat promišljene strategije i napornog rada.

Ivan, Igra chefova
Ivan, Igra chefova FOTO: RTL

Želja za osvajanjem titule pobjednika showa je golema. "Jako, jako to želim, jer ipak, ovo je prva sezona ovog showa, tako da mislim da će to imati velik utjecaj na sve što se događa meni i mom životu", iskreno priznaje Ivan. Pobjeda za njega ne bi bila samo trijumf u kuhinji, već i prekretnica koja bi mu mogla definirati buduću karijeru i otvoriti vrata o kojima je sanjao.

'Konkurencija je jaka, to moram reći'

Kako se finale showa približava, pritisak raste, a u igri su ostali samo najvještiji i najizdržljiviji. Svjestan je toga i Ivan, koji s velikim poštovanjem govori o svojim kolegama s kojima dijeli kuhinju. Na pitanje o jačini preostalih natjecatelja, bez oklijevanja je potvrdio ono što i gledatelji mogu vidjeti iz tjedna u tjedan. "Konkurencija je jaka. To moram reći", kratko i jasno je prokomentirao, dajući do znanja kako u ovoj fazi natjecanja više nema lakih protivnika i da će samo nijanse odlučivati o pobjedniku.

Iako cijeni sve preostale kandidate, Ivan je na izravno pitanje o najvećim konkurentima izdvojio dva imena. "Kao najjaču konkurenciju? Pa Bartola iz mog tima i Matu iz crvenog tima", otkrio je.

Ivan, Igra chefova
Ivan, Igra chefova FOTO: RTL

Obiteljski pothvat u Staroj Gabeli

Iako je potpuno posvećen izazovima u showu, Ivanovi planovi za karijeru nakon natjecanja već su u poodmakloj fazi. Otkrio je kako je izgradnja njegovog restorana u tijeku, a najveću podršku u realizaciji ovog ambicioznog projekta pruža mu obitelj. "Malo sam u stisci s vremenom jer sam tu na setu, ali obitelj je kući i oni paze na sve. Tako da vjerujem da će biti dobro", dodao je.

Na pitanje gdje će gosti moći uživati u njegovim specijalitetima, Ivan je s ponosom opisao idiličnu lokaciju svog budućeg gastronomskog utočišta. Restoran će se nalaziti u njegovom domu, u Staroj Gabeli. Svoj budući restoran opisao je kao "jedan mali, predivni 'steakhouse'", dajući naslutiti da će se na jelovniku naći vrhunski komadi mesa, ali i da će cijeli ambijent odisati toplinom i domaćom atmosferom.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova ivan igra chefova
Igra chefova

Može li Mato sam izboriti polufinale? Chef Stiven nema sumnji: 'Ne bojim se, pobijedit će danas'

Igra chefova

Ivo napustio 'Igru chefova'! Žiri ga žestoko oprao: 'Šteta za jednog kuhara koji bi trebao dobro baratati okusima'

Moglo bi te zanimati

Ivo među 7 najboljih u 'Igri chefova'! Za RTL.hr poručio: 'Mogu se vidjeti kao pobjednik, a najveća konkurencija mi je Mato'

Tema je Italija, a gost u 'Igri chefova' talijanski veleposlanik koji je vegan: 'Bože, zašto?'

Bliži se finale 'Igre chefova'! Pogledajte najbolje trenutke proteklog tjedna

Ekskluzivno za RTL.hr! Daniel iz 'Igre chefova' o zarukama i prvom djetetu: 'Očekujemo sina krajem rujna, a vjenčanje...'

Andro iz 'Igre chefova' nakon ispadanja za RTL.hr: 'Bilo mi je žao što napuštam show, ali nisam bio razočaran'

Tužan kraj za simpatičnog Slavonca! Andro u suzama napustio 'Igru chefova': 'Spreman sam izaći i kući se vratiti ženi i kćeri'

Pročitaj na Net.hr
Amra Džeko dirljivom porukom ispratila supruga na SP: 'Nije bilo lako ni tebi ni nama'
Boris iz 'Love Islanda UK' razjasnio glasine o Dari Bubamari pa otkrio: 'Nisam zauzet'
Nerazdvojni nakon 25 godina: Mirjana Mikulec i suprug Krešimir proslavili srebreni pir
Danijela Dvornik najavila kraj radova i povratak samoj sebi: 'U zadnja dva mjeseca sam izgorila'
Glumac iz serije Twin Peaks iznenada umro u 45. godini
Od zvijezde reality skandala do voditeljice omiljenog showa: Tko je Ariana Madix?
Skandal koji je ogolio mračnu stranu Nobelovog svijeta
Od glamura do traktora: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napušta luksuz i kreće u novi show
Lijepe Zadranke znaju kako privući pozornost: Kalelarga i Forum zamijenile su pravu modnu pistu
Ivicu istina o Josi uništava, a Cvita i Nikola se ponovno zbližavaju