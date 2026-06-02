Ivan iz 'Igre chefova' za RTL.hr iskreno poručio: 'Jako, jako želim pobijediti'

Ulazak u samu završnicu 'Igre chefova' za Ivana je, kako kaže, "neopisiv osjećaj". Iako se potajno nadao ovakvom ishodu od samog početka, priznaje da nije bio siguran hoće li se nade i ostvariti. "Mogu reći da sam se nadao. Jesam li očekivao? Ne mogu to reći, ali nadao sam se, sigurno", iskreno je priznao.
'Sada je već završna faza showa'
"Zašto se ne bi vidio u finalu? Svakako", samouvjereno odgovara Ivan na pitanje o svojim izgledima za ulazak u posljednju fazu natjecanja. Njegov optimizam nije bez temelja. Kako i sam ističe, show je ušao u svoju ključnu fazu, a on se osjeća jačim no ikad prije. "Vidim da zadnje izazove rasturam, eliminacijski pogotovo, tako da sve dobre ocjene imam", objašnjava, dajući do znanja da su njegovi nedavni uspjesi rezultat promišljene strategije i napornog rada.
Želja za osvajanjem titule pobjednika showa je golema. "Jako, jako to želim, jer ipak, ovo je prva sezona ovog showa, tako da mislim da će to imati velik utjecaj na sve što se događa meni i mom životu", iskreno priznaje Ivan. Pobjeda za njega ne bi bila samo trijumf u kuhinji, već i prekretnica koja bi mu mogla definirati buduću karijeru i otvoriti vrata o kojima je sanjao.
'Konkurencija je jaka, to moram reći'
Kako se finale showa približava, pritisak raste, a u igri su ostali samo najvještiji i najizdržljiviji. Svjestan je toga i Ivan, koji s velikim poštovanjem govori o svojim kolegama s kojima dijeli kuhinju. Na pitanje o jačini preostalih natjecatelja, bez oklijevanja je potvrdio ono što i gledatelji mogu vidjeti iz tjedna u tjedan. "Konkurencija je jaka. To moram reći", kratko i jasno je prokomentirao, dajući do znanja kako u ovoj fazi natjecanja više nema lakih protivnika i da će samo nijanse odlučivati o pobjedniku.
Iako cijeni sve preostale kandidate, Ivan je na izravno pitanje o najvećim konkurentima izdvojio dva imena. "Kao najjaču konkurenciju? Pa Bartola iz mog tima i Matu iz crvenog tima", otkrio je.
Obiteljski pothvat u Staroj Gabeli
Iako je potpuno posvećen izazovima u showu, Ivanovi planovi za karijeru nakon natjecanja već su u poodmakloj fazi. Otkrio je kako je izgradnja njegovog restorana u tijeku, a najveću podršku u realizaciji ovog ambicioznog projekta pruža mu obitelj. "Malo sam u stisci s vremenom jer sam tu na setu, ali obitelj je kući i oni paze na sve. Tako da vjerujem da će biti dobro", dodao je.
Na pitanje gdje će gosti moći uživati u njegovim specijalitetima, Ivan je s ponosom opisao idiličnu lokaciju svog budućeg gastronomskog utočišta. Restoran će se nalaziti u njegovom domu, u Staroj Gabeli. Svoj budući restoran opisao je kao "jedan mali, predivni 'steakhouse'", dajući naslutiti da će se na jelovniku naći vrhunski komadi mesa, ali i da će cijeli ambijent odisati toplinom i domaćom atmosferom.
Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.