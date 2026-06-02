Ivan iz 'Igre chefova' za RTL.hr iskreno poručio: 'Jako, jako želim pobijediti'

Nakon još jednog napetog izazova u popularnom kulinarskom showu, Ivan je osigurao svoje mjesto među šest najboljih natjecatelja u 'Igri chefova'. U prvim trenucima nakon velikog uspjeha, za RTL.hr je podijelio svoje osjećaje, istaknuvši kako mu ovaj plasman znači puno više od samog kuhanja, a posebno je ponosan što je opravdao povjerenje svog mentora, chefa Tonija

Ulazak u samu završnicu 'Igre chefova' za Ivana je, kako kaže, "neopisiv osjećaj". Iako se potajno nadao ovakvom ishodu od samog početka, priznaje da nije bio siguran hoće li se nade i ostvariti. "Mogu reći da sam se nadao. Jesam li očekivao? Ne mogu to reći, ali nadao sam se, sigurno", iskreno je priznao.

'Sada je već završna faza showa'

"Zašto se ne bi vidio u finalu? Svakako", samouvjereno odgovara Ivan na pitanje o svojim izgledima za ulazak u posljednju fazu natjecanja. Njegov optimizam nije bez temelja. Kako i sam ističe, show je ušao u svoju ključnu fazu, a on se osjeća jačim no ikad prije. "Vidim da zadnje izazove rasturam, eliminacijski pogotovo, tako da sve dobre ocjene imam", objašnjava, dajući do znanja da su njegovi nedavni uspjesi rezultat promišljene strategije i napornog rada.

Ivan, Igra chefova FOTO: RTL

Želja za osvajanjem titule pobjednika showa je golema. "Jako, jako to želim, jer ipak, ovo je prva sezona ovog showa, tako da mislim da će to imati velik utjecaj na sve što se događa meni i mom životu", iskreno priznaje Ivan. Pobjeda za njega ne bi bila samo trijumf u kuhinji, već i prekretnica koja bi mu mogla definirati buduću karijeru i otvoriti vrata o kojima je sanjao.

'Konkurencija je jaka, to moram reći'

Kako se finale showa približava, pritisak raste, a u igri su ostali samo najvještiji i najizdržljiviji. Svjestan je toga i Ivan, koji s velikim poštovanjem govori o svojim kolegama s kojima dijeli kuhinju. Na pitanje o jačini preostalih natjecatelja, bez oklijevanja je potvrdio ono što i gledatelji mogu vidjeti iz tjedna u tjedan. "Konkurencija je jaka. To moram reći", kratko i jasno je prokomentirao, dajući do znanja kako u ovoj fazi natjecanja više nema lakih protivnika i da će samo nijanse odlučivati o pobjedniku. Iako cijeni sve preostale kandidate, Ivan je na izravno pitanje o najvećim konkurentima izdvojio dva imena. "Kao najjaču konkurenciju? Pa Bartola iz mog tima i Matu iz crvenog tima", otkrio je.

