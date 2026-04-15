Ivana je amaterka koja se želi dokazati u 'Igri chefova': 'Tu fali malo ljubavi'

U popularnom kulinarskom showu "Igra chefova", 41-godišnja Zagrepčanka Ivana predstavila se s misijom: dokazati da se i s malo iskustva može pripremiti vrhunski zdrav obrok. Iako kuha tek pet godina, njezin pristup je sve samo ne amaterski - za natjecanje se pripremala danima, a svaki korak pomno je isplanirala u Excel tablicama, pretvarajući kuhinju u precizno organiziran projekt.

Planiranje do najsitnijeg detalja

Za svoj nastup pred strogim žirijem, Ivana je odlučila pripremiti glazirani losos u Tamari umaku sa zelenim povrćem i kvinojom. Njezina priprema bila je metodična, gotovo znanstvena. "Po prirodi sam jako organizirana. Moj život, pa tako i ova priprema, bio je u Excel tablicama", otkrila je Ivana, dodajući kako je svaku fazu prolazila mentalno, korak po korak. Njezin cilj nije bio samo impresionirati, već i poslati poruku da zdrava prehrana, čak i uz ograničenja poput izbjegavanja glutena i mliječnih proizvoda, može biti iznimno ukusna i dostupna svima.

Drama na tavi i tajno oružje

Unatoč pedantnoj pripremi, pritisak natjecanja i ograničeno vrijeme učinili su svoje. U jednom ključnom trenutku, Ivana je osjetila miris koji svaki kuhar želi izbjeći. "Osjetila sam po mirisu da je to krenulo u krivom smjeru i da gori. Doslovce sam osjetila da je sve stalo u meni", priznala je. Ipak, uspjela je nadvladati paniku i brzo reagirati. "Čim sam udahnula, rekla sam si: 'OK, Ivana, idemo se iz ovoga izvući'."

Spas je pronašla u Tamari umaku i medu, koji su, kako kaže, prekrili činjenicu da je losos s jedne strane lagano počeo gorjeti. "Sva sreća da je umak bio tu, on je spasio cijelu situaciju. Tamari i med bili su tajno oružje", zaključila je nakon što je uspješno privela kuhanje kraju.

Podijeljeni žiri i prolaz "za dlaku"

Kada je jelo stiglo pred žiri, izazvalo je podijeljene reakcije. Kvinoja je bila glavna meta kritika. Opisana je kao "bezlična" i "najlošija karika" jela, kojoj kronično nedostaje začina, soli i kiseline. "Tu je falilo malo da nakon što ste skuhali, da ste možda dali malo ljubavi", poručio je jedan od chefova, savjetujući kako je jednostavnim dodacima poput maslinovog ulja i soka limete mogla postići potpuno drugačiji rezultat.

S druge strane, losos, unatoč malom incidentu, dobio je pohvale. "Riba nije suha, nije ni sočna. Taman između, granično da možeš reći - ajde, fino je", komentirao je žiri. Odluka o prolasku visjela je u zraku, no na kraju su presudile dobro pripremljene komponente. S dva glasa "za", Ivana je prošla dalje. "Kvinoja je jako podbacila, ali ipak, s obzirom da su tri komponente bile dobre, od mene ste dobili glas", objasnio je chef Tibor svoju presudnu odluku.

