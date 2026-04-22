Igra chefova

Ivo je radio kod Gordona Ramseya u Londonu, a sada je u 'Igri chefova': 'Ovo je top, top, top. Privilegija je da ste tu'

Ivo je oduševio sa svojom audicijom u showu 'Igra chefova'

22.04.2026 23:00

Posljednji dan audicija naslijepo u popularnom kulinarskom natjecanju "Igra chefova" donio je nastup koji je žiri i gledatelje ostavio bez daha. Pred chefove je stigao Ivo Oršolić, dvadesetdevetogodišnji povratnik iz Austrije, čiji je tanjur od prve sekunde odisao iskustvom stečenim u najprestižnijim svjetskim kuhinjama, uključujući i onu slavnog Gordona Ramsayja.

Njegovo jelo, nazvano "esencija mora u teksturama", odmah je postavilo visoke standarde, a životna i profesionalna priča koja stoji iza njega pokazala je da se radi o kandidatu koji u natjecanje ne ulazi slučajno.

Put do kulinarskog vrha preko Gordona Ramsayja

Iako rođen u Dubrovniku, Ivo je odrastao u Austriji, gdje je završio kulinarsku školu i započeo svoj profesionalni put. Njegova karijera brzo ga je odvela u sam vrh europske gastronomije. Radio je u Švicarskoj, prvo u restoranu ocijenjenom sa 16 bodova Gault & Millau, a zatim i u restoranu s jednom Michelinovom zvjezdicom.

Ivo, Igra chefova
Ivo, Igra chefova FOTO: RTL

Vrhunac njegovog dosadašnjeg iskustva bio je rad u Londonu, i to u glavnom restoranu Gordona Ramsayja, nositelju maksimalne tri Michelinove zvjezdice. Rad u takvom okruženju opisao je kao iznimno zahtjevan, usporedivši ga s igranjem u Ligi prvaka.

"Naporno je, teško i uvjetno. Nije to za svakoga", ispričao je Ivo, opisujući radne dane koji traju i do 18 sati pod neprestanim stresom. "Radi se o tri Michelinove zvjezdice. To je kao da igrate u Champions League, sve mora biti savršeno." Ovo iskustvo oblikovalo je njegovu preciznost, mirnoću i brzinu, vještine koje smatra svojim najvećim adutima.

Povratak u Hrvatsku i oda kvarnerskom škampu

Nakon godina provedenih u inozemstvu, ljubav ga je vratila u domovinu. Sa suprugom, s kojom se nedavno vratio u Zagreb, odlučio je graditi budućnost u Hrvatskoj. Svoju strast i znanje odlučio je predstaviti upravo u "Igri chefova", s ciljem da se promovira za buduće projekte i, kako kaže, da pobijedi.

Ivino jelo, Igra chefova
Ivino jelo, Igra chefova FOTO: RTL

Za audiciju je pripremio kompleksno jelo sačinjeno od carpaccia od kvarnerskog škampa, majoneze i pjene od škampa te hrskavca od rižine tjestenine. Bio je to tanjur koji je demonstrirao vrhunske tehnike i duboko poštovanje prema namirnici. "Kvarnerski škampi su nešto posebno", istaknuo je, pokazavši da unatoč svjetskom iskustvu iznimno cijeni domaće proizvode. Njegov pristup kuhanju je jasan: "Uživam u tome kad mogu precizno stavljati točkice, pjegice, začinsko bilje. Kad dignem razinu jela samo sa izgledom."

Žiri jednoglasan: "Ovo je vrhunski"

Članovi žirija, i prije nego što su saznali tko stoji iza tanjura, prepoznali su majstorstvo. Komentari su se nizali: "Vizualno ozbiljno dobro, ozbiljno kvalitetno složeno", "konkretno, lijepo, ukusno, dobro balansirano, moderno, zapravo vrhunski". Bilo im je jasno da se radi o profesionalcu koji pripada samom vrhu kulinarstva.

Ivo, chef Toni, Igra chefova
Ivo, chef Toni, Igra chefova FOTO: RTL

Kada se Ivo pojavio, njihove pretpostavke su se potvrdile. Bez previše razmišljanja, sva tri chefa dala su mu prolazni glas. "Dobrodošli. Volio bih vas vidjeti u svom timu, u emisiji i van emisije", poručio mu je chef Tibor, jasno dajući do znanja da će se za Ivu voditi prava bitka prilikom formiranja timova.

Svojim nastupom Ivo Oršolić nije samo osigurao mjesto u daljnjem natjecanju, već je i pokazao da se u Hrvatsku vratio kuhar svjetskog kalibra, čije vrijeme tek dolazi. Postavio je ljestvicu vrlo visoko, a od njega se u nastavku showa s pravom očekuju samo najbolja jela.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Poznata influencerica progovorila o snimanju 'Igre chefova': 'Znate li kako je teško biti ozbiljan na setu s njima?'

Kuhar Ivan godinama se bori s autoimunom bolesti koju je dobio zbog stresa na poslu, a u 'Igri chefova' je briljirao: 'Možda i najbolji tanjur'

Veteranka 'Večere za 5' Zdenka u 'Igri chefova', žiri razočaran jelom: 'Nepovezano je'

Antonia u šoku nakon što je probala svoje jelo u 'Igri chefova': 'Nula bodova. Ovo ne bih ja jela. Žao mi je'

Toni strepio pred žirijem 'Igre chefova' iako je profesionalac: 'Držao si se svoje sigurne zone'

Andro je žiriju 'Igre chefova' poslužio jelo s kojim je osvojio suprugu: 'Autentično je i karakterno'

Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost