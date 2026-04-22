Ivo je radio kod Gordona Ramseya u Londonu, a sada je u 'Igri chefova': 'Ovo je top, top, top. Privilegija je da ste tu'

Posljednji dan audicija naslijepo u popularnom kulinarskom natjecanju "Igra chefova" donio je nastup koji je žiri i gledatelje ostavio bez daha. Pred chefove je stigao Ivo Oršolić, dvadesetdevetogodišnji povratnik iz Austrije, čiji je tanjur od prve sekunde odisao iskustvom stečenim u najprestižnijim svjetskim kuhinjama, uključujući i onu slavnog Gordona Ramsayja. Njegovo jelo, nazvano "esencija mora u teksturama", odmah je postavilo visoke standarde, a životna i profesionalna priča koja stoji iza njega pokazala je da se radi o kandidatu koji u natjecanje ne ulazi slučajno.

Put do kulinarskog vrha preko Gordona Ramsayja

Iako rođen u Dubrovniku, Ivo je odrastao u Austriji, gdje je završio kulinarsku školu i započeo svoj profesionalni put. Njegova karijera brzo ga je odvela u sam vrh europske gastronomije. Radio je u Švicarskoj, prvo u restoranu ocijenjenom sa 16 bodova Gault & Millau, a zatim i u restoranu s jednom Michelinovom zvjezdicom.

Ivo, Igra chefova FOTO: RTL

Vrhunac njegovog dosadašnjeg iskustva bio je rad u Londonu, i to u glavnom restoranu Gordona Ramsayja, nositelju maksimalne tri Michelinove zvjezdice. Rad u takvom okruženju opisao je kao iznimno zahtjevan, usporedivši ga s igranjem u Ligi prvaka. "Naporno je, teško i uvjetno. Nije to za svakoga", ispričao je Ivo, opisujući radne dane koji traju i do 18 sati pod neprestanim stresom. "Radi se o tri Michelinove zvjezdice. To je kao da igrate u Champions League, sve mora biti savršeno." Ovo iskustvo oblikovalo je njegovu preciznost, mirnoću i brzinu, vještine koje smatra svojim najvećim adutima.

Povratak u Hrvatsku i oda kvarnerskom škampu

Nakon godina provedenih u inozemstvu, ljubav ga je vratila u domovinu. Sa suprugom, s kojom se nedavno vratio u Zagreb, odlučio je graditi budućnost u Hrvatskoj. Svoju strast i znanje odlučio je predstaviti upravo u "Igri chefova", s ciljem da se promovira za buduće projekte i, kako kaže, da pobijedi.

Ivino jelo, Igra chefova FOTO: RTL

Za audiciju je pripremio kompleksno jelo sačinjeno od carpaccia od kvarnerskog škampa, majoneze i pjene od škampa te hrskavca od rižine tjestenine. Bio je to tanjur koji je demonstrirao vrhunske tehnike i duboko poštovanje prema namirnici. "Kvarnerski škampi su nešto posebno", istaknuo je, pokazavši da unatoč svjetskom iskustvu iznimno cijeni domaće proizvode. Njegov pristup kuhanju je jasan: "Uživam u tome kad mogu precizno stavljati točkice, pjegice, začinsko bilje. Kad dignem razinu jela samo sa izgledom."

Žiri jednoglasan: "Ovo je vrhunski"

Članovi žirija, i prije nego što su saznali tko stoji iza tanjura, prepoznali su majstorstvo. Komentari su se nizali: "Vizualno ozbiljno dobro, ozbiljno kvalitetno složeno", "konkretno, lijepo, ukusno, dobro balansirano, moderno, zapravo vrhunski". Bilo im je jasno da se radi o profesionalcu koji pripada samom vrhu kulinarstva.

Ivo, chef Toni, Igra chefova FOTO: RTL