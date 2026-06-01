Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Igra chefova

Ivo među 7 najboljih u 'Igri chefova'! Za RTL.hr poručio: 'Mogu se vidjeti kao pobjednik, a najveća konkurencija mi je Mato'

Nakon tjedana napetog kuhanja, brojnih testova kreativnosti i stresnih eliminacija, Ivo je osigurao svoje mjesto u odabranom društvu - najboljih sedam kuhara 'Igre chefova'. U razgovoru za RTL.hr, podijelio je s nama kako se osjeća nakon što je "daleko dogurao" te koji ga je zadatak dosad najviše namučio na njegovom putu do samog vrha natjecanja

RTL.hr
01.06.2026 15:31

Ulazak među sedam najboljih za Ivu predstavlja krunu dosadašnjeg truda i potvrdu da se njegovo znanje i vještine itekako cijene. Na pitanje kakav je osjećaj stići ovako daleko, s obzirom na to da je iza njega "jedan kompliciran i dugačak put", Ivo je s osmijehom odgovorio kratko i jasno: "Jako je dobar osjećaj biti u top 7."

Neočekivani protivnik - kobasica

Iako su se kandidati dosad susreli s brojnim kompleksnim tehnikama i egzotičnim namirnicama, na pitanje o najvećem osobnom izazovu, Ivo je dao pomalo neočekivan odgovor. Nije se radilo o pripremi delikatne ribe ili slastice, već o jelu koje mnogi smatraju tradicionalnim i jednostavnim. "Meni osobno je najveći izazov bio kobasica, pošto nikad nisam radio kobasice, tako da bih rekao kobasice", priznao je iskreno.

Ivo, Igra chefova
Ivo, Igra chefova FOTO: RTL

Kako se finale sve više bliži, Ivo ne skriva da su mu apetiti porasli i da je njegov fokus usmjeren isključivo na pobjedu. Na pitanje vidi li se u samoj završnici, bez oklijevanja odgovara potvrdno. "Pa naravno da želim jako ući u finale", kazao je uz osmijeh. Njegova odlučnost ne staje samo na ulasku u finalni dvoboj. Na izravno pitanje može li sebe zamisliti i kao konačnog pobjednika, spremno je odgovorio: "Pa mogu se vidjeti kao pobjednik".

Borba s kamerama i trema na početku

Iako danas pred kamerama djeluje sigurno i opušteno, put do takvog stava nije bio jednostavan. Ivo je otkrio što mu je, osim kuhanja pod pritiskom, predstavljalo najveći izazov, posebno na samom početku showa. "Na početku sam bio jako plašljiv, ajmo reći radi kamera, to me malo iritiralo", priznao je iskreno.

Osim što je naučio više o sebi i pomaknuo vlastite granice, Ivo iz natjecanja nosi i ono najvrjednije – nova prijateljstva. S velikim poštovanjem i toplinom govori o svojim kolegama. "Društvo, znači ljudi koje sam upoznao, odlični su. Sve samo mogu pohvaliti, svakog kandidata. Svi su fini i dobri", istaknuo je, naglašavajući pozitivnu atmosferu koja vlada među natjecateljima unatoč velikom rivalstvu. Kao dokaz tome ističe se njegov odnos s kolegom iz tima, Matom, kojeg smatra svojim najvećim konkurentom, ali istovremeno i favoritom za pobjedu, ako to ne bude on sam.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova
Igra chefova

'Bože, zašto?' Talijanska kuhinja bez sira, maslaca i jaja? Natjecatelji 'Igre chefova' ostali u šoku zbog zahtjeva veleposlanika

Igra chefova

Tema je Italija, a gost u 'Igri chefova' talijanski veleposlanik koji je vegan: 'Bože, zašto?'

Moglo bi te zanimati

Tema je Italija, a gost u 'Igri chefova' talijanski veleposlanik koji je vegan: 'Bože, zašto?'

Bliži se finale 'Igre chefova'! Pogledajte najbolje trenutke proteklog tjedna

Ekskluzivno za RTL.hr! Daniel iz 'Igre chefova' o zarukama i prvom djetetu: 'Očekujemo sina krajem rujna, a vjenčanje...'

Andro iz 'Igre chefova' nakon ispadanja za RTL.hr: 'Bilo mi je žao što napuštam show, ali nisam bio razočaran'

Upoznajte Ivu iz 'Igre chefova' koji je oborio žiri s nogu: 'Prijavio sam se pa zaboravio, nije mi se dalo'

Ivo je radio kod Gordona Ramseya u Londonu, a sada je u 'Igri chefova': 'Ovo je top, top, top. Privilegija je da ste tu'

Pročitaj na Net.hr
Veliko slavlje u obitelji Rolling Stonesa: Legendarni Keith Richards u 82. godini postao pradjed
Amra Džeko dirljivom porukom ispratila supruga na SP: 'Nije bilo lako ni tebi ni nama'
Boris iz 'Love Islanda UK' razjasnio glasine o Dari Bubamari pa otkrio: 'Nisam zauzet'
Nerazdvojni nakon 25 godina: Mirjana Mikulec i suprug Krešimir proslavili srebreni pir
Danijela Dvornik najavila kraj radova i povratak samoj sebi: 'U zadnja dva mjeseca sam izgorila'
Glumac iz serije Twin Peaks iznenada umro u 45. godini
Od zvijezde reality skandala do voditeljice omiljenog showa: Tko je Ariana Madix?
Skandal koji je ogolio mračnu stranu Nobelovog svijeta
Od glamura do traktora: Nuša iz 'Gospodina Savršenog' napušta luksuz i kreće u novi show
Lijepe Zadranke znaju kako privući pozornost: Kalelarga i Forum zamijenile su pravu modnu pistu