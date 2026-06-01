Ivo među 7 najboljih u 'Igri chefova'! Za RTL.hr poručio: 'Mogu se vidjeti kao pobjednik, a najveća konkurencija mi je Mato'

Ulazak među sedam najboljih za Ivu predstavlja krunu dosadašnjeg truda i potvrdu da se njegovo znanje i vještine itekako cijene. Na pitanje kakav je osjećaj stići ovako daleko, s obzirom na to da je iza njega "jedan kompliciran i dugačak put", Ivo je s osmijehom odgovorio kratko i jasno: "Jako je dobar osjećaj biti u top 7."

Iako su se kandidati dosad susreli s brojnim kompleksnim tehnikama i egzotičnim namirnicama, na pitanje o najvećem osobnom izazovu, Ivo je dao pomalo neočekivan odgovor. Nije se radilo o pripremi delikatne ribe ili slastice, već o jelu koje mnogi smatraju tradicionalnim i jednostavnim. "Meni osobno je najveći izazov bio kobasica, pošto nikad nisam radio kobasice, tako da bih rekao kobasice", priznao je iskreno.

Kako se finale sve više bliži, Ivo ne skriva da su mu apetiti porasli i da je njegov fokus usmjeren isključivo na pobjedu. Na pitanje vidi li se u samoj završnici, bez oklijevanja odgovara potvrdno. "Pa naravno da želim jako ući u finale", kazao je uz osmijeh. Njegova odlučnost ne staje samo na ulasku u finalni dvoboj. Na izravno pitanje može li sebe zamisliti i kao konačnog pobjednika, spremno je odgovorio: "Pa mogu se vidjeti kao pobjednik".

Iako danas pred kamerama djeluje sigurno i opušteno, put do takvog stava nije bio jednostavan. Ivo je otkrio što mu je, osim kuhanja pod pritiskom, predstavljalo najveći izazov, posebno na samom početku showa. "Na početku sam bio jako plašljiv, ajmo reći radi kamera, to me malo iritiralo", priznao je iskreno.

Osim što je naučio više o sebi i pomaknuo vlastite granice, Ivo iz natjecanja nosi i ono najvrjednije – nova prijateljstva. S velikim poštovanjem i toplinom govori o svojim kolegama. "Društvo, znači ljudi koje sam upoznao, odlični su. Sve samo mogu pohvaliti, svakog kandidata. Svi su fini i dobri", istaknuo je, naglašavajući pozitivnu atmosferu koja vlada među natjecateljima unatoč velikom rivalstvu. Kao dokaz tome ističe se njegov odnos s kolegom iz tima, Matom, kojeg smatra svojim najvećim konkurentom, ali istovremeno i favoritom za pobjedu, ako to ne bude on sam.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.