Ivo napustio 'Igru chefova'! Žiri ga žestoko oprao: 'Šteta za jednog kuhara koji bi trebao dobro baratati okusima'

U eliminacijskom izazovu našli su se Ivo i Daniel, a zadatak je bio pripremiti dva kultna jela talijanske kuhinje: Pasta alla Gricia i Amatriciana. Iako naizgled jednostavna, ova jela zahtijevaju preciznost i savršen balans okusa, što se pokazalo kao velik zalogaj u zadanom vremenu. Drama je dosegnula vrhunac kada Daniel zbog nedostatka vremena nije uspio servirati drugo jelo. Ipak, unatoč tom velikom hendikepu, njegovo prvo jelo dobilo je dovoljno bodova da za samo jedan bod nadmaši Ivu.

Žiri nije štedio riječi prilikom ocjenjivanja Ivinih tanjura. Opisali su ih kao "prilično dva loša tanjura", ističući nedostatak začina i karaktera. "Stvarno kao da jedeš neku paštu na maslacu, i to vrlo oskudnom jer nije bilo kremasto", glasio je jedan od komentara. Kritike su se odnosile na nedostatak ljutine peperoncina u Amatriciani i papra u Griciji, ključnih sastojaka koji tim jelima daju prepoznatljivost. "Šteta za jednog kuhara koji bi na ovoj razini trebao jako dobro baratati s okusima", zaključio je žiri.