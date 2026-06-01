Igra chefova

Ivo napustio 'Igru chefova'! Žiri ga žestoko oprao: 'Šteta za jednog kuhara koji bi trebao dobro baratati okusima'

Kulinarsko natjecanje 'Igra chefova' ulazi u samu završnicu, a borba za titulu najboljeg postaje sve napetija. Nakon iznimno zahtjevnog eliminacijskog izazova, u kojem su kandidati morali replicirati dva klasična rimska jela, natjecanje je morao napustiti Ivo, čiji tanjuri, prema ocjeni žirija, nisu zadovoljili visoke standarde

01.06.2026 23:00

U eliminacijskom izazovu našli su se Ivo i Daniel, a zadatak je bio pripremiti dva kultna jela talijanske kuhinje: Pasta alla Gricia i Amatriciana. Iako naizgled jednostavna, ova jela zahtijevaju preciznost i savršen balans okusa, što se pokazalo kao velik zalogaj u zadanom vremenu. Drama je dosegnula vrhunac kada Daniel zbog nedostatka vremena nije uspio servirati drugo jelo. Ipak, unatoč tom velikom hendikepu, njegovo prvo jelo dobilo je dovoljno bodova da za samo jedan bod nadmaši Ivu.

Žiri nije štedio riječi prilikom ocjenjivanja Ivinih tanjura. Opisali su ih kao "prilično dva loša tanjura", ističući nedostatak začina i karaktera. "Stvarno kao da jedeš neku paštu na maslacu, i to vrlo oskudnom jer nije bilo kremasto", glasio je jedan od komentara. Kritike su se odnosile na nedostatak ljutine peperoncina u Amatriciani i papra u Griciji, ključnih sastojaka koji tim jelima daju prepoznatljivost. "Šteta za jednog kuhara koji bi na ovoj razini trebao jako dobro baratati s okusima", zaključio je žiri.

Ivo, Igra chefova
Ivo, Igra chefova FOTO: RTL

"Nisam pokazao najbolje"

Unatoč ispadanju, Ivo nije pokazivao razočaranje. Svjestan je da nije pružio svoj maksimum, ali na cijelu situaciju gleda s optimizmom. "Nisam pokazao definitivno najbolje, ali znam kako kuham vani i u restoranima. Kuhao sam za svakakve ljude i uvijek su me hvalili, tako da mi ovo nije nikako bed", izjavio je samouvjereno.

Žiri ga je ispratio riječima ohrabrenja, podsjetivši ga na njegov ogroman potencijal koji su prepoznali još na samom početku natjecanja. "Mislim da svi znamo da znaš puno više od ovoga. Tvoja audicija naslijepo bila je ona o kojoj smo najviše pričali", poručili su mu.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

Ivan iz 'Igre chefova' za RTL.hr iskreno poručio: 'Jako, jako želim pobijediti'

Igra chefova

Borba s vremenom u 'Igri chefova' završila je kobno! Daniel nije stigao servirati drugo jelo

