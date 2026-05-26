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Igra chefova

'Izgleda kao da je Španjolac. Tamnoput, brčići...': Bartol ponovno privukao pažnju u 'Igri chefova'

Nakon napetog eliminacijskog izazova u kojem su se kandidati za ostanak u showu borili kroz okuse Pariza, Madrida i Praga, Bartol je odlučio izaći iz svoje zone komfora. Iako iza sebe ima iskustvo rada u francuskim kuhinjama, umjesto očekivanog odabira Pariza, odlučio se za – Madrid

RTL.hr
26.05.2026 22:45

Bartolov izbor i izvedba nisu prošli nezapaženo kod chefova. Chef Stiven posebno je pohvalio koliko je precizno pogodio zadanu temu. "Temu si pogodio najbolje od svih", poručio mu je.

Ni chef Toni nije skrivao oduševljenje, pa je kroz šalu komentirao da Bartol zapravo i izgleda kao da dolazi iz Madrida. "Ali i izgleda malo kao da je iz Madrida. Tamnoput, kosa, brčići", našalio se Toni.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

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