'Izgleda kao da je Španjolac. Tamnoput, brčići...': Bartol ponovno privukao pažnju u 'Igri chefova'

Bartolov izbor i izvedba nisu prošli nezapaženo kod chefova. Chef Stiven posebno je pohvalio koliko je precizno pogodio zadanu temu. "Temu si pogodio najbolje od svih", poručio mu je.

Ni chef Toni nije skrivao oduševljenje, pa je kroz šalu komentirao da Bartol zapravo i izgleda kao da dolazi iz Madrida. "Ali i izgleda malo kao da je iz Madrida. Tamnoput, kosa, brčići", našalio se Toni.

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