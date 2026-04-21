Iznenađenje! Mateo je mister simpatičnosti 'Igre chefova', a je li prošao dalje?

U kuhinji kulinarskog showa "Igra chefova" predstavio se Mateo, 23-godišnji kuhar iz Zagreba, koji je pred stručni žiri donio ne samo tanjur, već i jedinstvenu priču koja spaja ljubav prema kuhanju i strast prema videoigrama. Odlučivši se za jelo koje ga vraća u djetinjstvo, Mateo je pokazao da i najjednostavniji recepti mogu nositi duboku emociju, ali i donijeti neočekivani kaos pod pritiskom reflektora.

Povratak u djetinjstvo s vegetarijanskim tortiljama

Za svoje predstavljanje Mateo je odabrao vegetarijanske tortilje, jelo koje je, kako kaže, njegova mama često pripremala dok je bio mali. Odrastanje u vegetarijanskoj obitelji, priznao je, u to vrijeme nije bilo uobičajeno. "Svi su me čudno gledali", prisjetio se, dodajući kako je najčešće pitanje bilo nedostaje li mu miris kobasica. Ipak, otkrio je zanimljiv detalj - danas više nije vegetarijanac. Na pitanje žirija zašto je onda odabrao upravo vegetarijansko jelo, Mateo je iskreno odgovorio: "Rekao sam, u to sam najsigurniji i to ću vam prezentirati." Time je pokazao da se u natjecanje upustio s jelom koje najbolje poznaje i koje u njemu budi osjećaj sigurnosti, unatoč želji da izađe iz svoje zone komfora.

Kaos u kuhinji i borba s vremenom

Iako je igrao na sigurno s receptom, priprema jela bila je sve samo ne mirna. Pritisak sata brzo je uzeo danak. "Možda će ovo biti kaos?" zapitao se na početku kuhanja, a njegova nesigurnost uskoro se i materijalizirala. U žurbi se porezao po palcu, a stres je doveo i do zaboravljanja ključnih sastojaka.

Tijekom ocjenjivanja, Mateo je priznao kako je u smjesu zaboravio staviti timijan i špinat, a na tanjuru je izostavio i peršinovo ulje. Chef Stiven dao mu je vrijedan savjet za budućnost: "Moj savjet - što si zaboravio, ne spominješ, jer mi za to ne znamo." Unatoč kaosu, uspio je na vrijeme servirati jelo, dokazavši da se i pod pritiskom može snaći.

Život između pregače i joysticka

Osim kuhanja, Mateo je otkrio i svoju drugu veliku strast - videoigre. Njegova pregača, ukrašena motivima iz svijeta gaminga, jasno je pokazala taj dio njegovog života. "Bit ću gamer do kraja života", samouvjereno je izjavio.

Ta ga je izjava potaknula na raspravu sa žirijem. Na pitanje provodi li više vremena igrajući igrice ili kuhajući, priznao je da igranju posvećuje "dva-tri sata dnevno, a nekad i više". Jedan od chefova poručio mu je da će morati smanjiti vrijeme provedeno uz joystick ako se želi ozbiljno posvetiti kuhanju, ističući da kulinarski svijet traži potpunu predanost.

Presuda žirija: Okus ispred grešaka

Kad je tanjur stigao pred žiri, prve reakcije bile su podijeljene. Prezentacija je bila meta kritika, a jedan od tanjura opisan je kao "poprilično prljav okolo". Međutim, okus je ispričao drugačiju priču. "Meni se sviđa ovaj 'kick', malo ljutine, malo 'spicea'", komentirao je jedan od chefova, pohvalivši balans okusa.

