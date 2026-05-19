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Igra chefova

Jedna greška u kuhinji izazvala potpuni raspad tima u 'Igri chefova': 'Ja danas iznutra gorim. Ništa čega se primim nije dobro'

U uzavreloj atmosferi kulinarskog natjecanja 'Igra chefova', preostali natjecatelji, koji su ušli u prestižni top 10, suočili su se s izazovom koji je naizgled jednostavan, ali u praksi iznimno zahtjevan - priprema fast fooda

RTL.hr
19.05.2026 22:00

Zadatak je bio sve samo ne lak, jer su jela bila namijenjena djelatnicima Hitne medicinske pomoći, ljudima naviklima na brze i efikasne odluke.

Taktike i odabir namirnica: od ribe do klasika

Čim je zadatak otkriven, timovi su se bacili na planiranje. Plavi tim je, iskoristivši prednost, pametno odabrao ribu, odlučivši se za "fish and chips", što im je dalo početnu prednost u odabiru najboljih namirnica. Sivi tim se okrenuo provjerenom klasiku - burgeru. Odmah se razvila i prva kulinarska debata o tome treba li meso za pljeskavicu prethodno začiniti

Za to vrijeme, crveni tim odlučio se za sendvič s piletinom i Cezar salatom. Njihova ideja bila je ponuditi nešto poznato, ali s profinjenim detaljima, no upravo ih je ta piletina kasnije dovela u velike probleme.

Ines, Igra chefova
Ines, Igra chefova FOTO: RTL

Problemi s fritezom

Najveća borba vodila se oko naizgled najjednostavnijeg priloga - krumpirića. Crveni tim je pokušao primijeniti tehniku dvostrukog prženja, blanširanjem krumpira u ulju na nižoj temperaturi prije završnog prženja na visokoj. Međutim, za natjecateljicu Ines ova je tehnika bila potpuna novost. "Ja sam danas prvi put čula za tehniku blanširati ga u ulju", priznala je, a njezina nesigurnost i manjak iskustva ubrzo su došli do izražaja.

Osim tehničkih izazova, najveći neprijatelj natjecateljima bila je štoperica. Pritisak je bio toliki da su se greške nizale jedna za drugom. Posebno teško bilo je Ines, koju su članovi tima neprestano požurivali. "Brže, brže, brže! Treba ići brže", odzvanjalo je kuhinjom, dok se ona borila s vlastitim tempom. "Ja danas iznutra gorim. Ništa čega se primim nije dobro, nije dovoljno brzo, nije ispalo kako treba", iskreno je priznala. Njezina borba kulminirala je kada je piletina, ključni sastojak jela crvenog tima, završila prepečena. Ines je preuzela odgovornost za grešku, no napetost u timu je rasla.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

Igra chefova
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