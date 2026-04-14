Jelo koje je oduševilo žiri 'Igra chefova': Pripremite i vi gofa

Umak od pancete
Sastojci:
200 g dimljene pancete
200 g mrkve
200 g kapule (luka)
150 g gljiva
200 ml bijelog vina
10 g dimljene slatke paprike u prahu
20 g timijana
20 g ružmarina
50 g pelata
20 g peršina
4 češnja češnjaka
Gustin – po potrebi
Papar – po potrebi
Sol – po potrebi
Priprema:
Dimljenu pancetu narezati na jednake ploške i popržiti u loncu.
Mrkvu, kapulu, gljive i češnjak očistiti i narezati na jednake komade (cca 5 mm). Dodati u lonac i dinstati dok povrće ne omekša.
Dodati pelate i lagano ih karamelizirati, zatim podliti bijelim vinom i reducirati za 50%.
Doliti 1,5 L vode, dodati timijan, ružmarin, stabljike peršina i papar. Kuhati na laganoj vatri oko 2 sata.
Smjesu procijediti.
Umak dodatno reducirati do željene gustoće, začiniti po ukusu i po potrebi zgusnuti gustinom.
Pečeni poriluk
Priprema:
Oprati 2 komada poriluka i ukloniti zelene listove.
Bijeli dio lagano nauljiti i posoliti.
Peći u pećnici na 220 C, 10–15 minuta.
Nakon pečenja ostaviti da se ohladi, zatim ukloniti prva dva (zagorena) sloja.
Hrskavi krumpir
Priprema:
Krumpir naribati na grubu stranu ribeža.
Dobro isprati u hladnoj vodi, zatim ocijediti i posušiti krpom.
Pržiti u dubokom ulju na 140–150 C oko 5 minuta.
Izvaditi na papirnati ubrus i posoliti.
Zeleno ulje
Sastojci:
100 g vlasca
100 g listova peršina
200 ml biljnog ulja
Priprema:
Sve sastojke izmiksati do glatke teksture i procijediti kroz fino sito ili gazu.
Filet gofa
Filet gofa pržiti u tavi na malo ulja. Posoliti i popapriti po ukusu.