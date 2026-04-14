Jelo koje je oduševilo žiri 'Igra chefova': Pripremite i vi gofa

Bartol je u 'Igri chefova' priremio riblje jelo

14.04.2026 21:45

Umak od pancete

Bartolovo jelo, Igra chefova FOTO: RTL

Sastojci:

200 g dimljene pancete

200 g mrkve

200 g kapule (luka)

150 g gljiva

200 ml bijelog vina

10 g dimljene slatke paprike u prahu

20 g timijana

20 g ružmarina

50 g pelata

20 g peršina

4 češnja češnjaka

Gustin – po potrebi

Papar – po potrebi

Sol – po potrebi

71d962f4f6_1046236 FOTO: Video

Priprema:

Dimljenu pancetu narezati na jednake ploške i popržiti u loncu.

Mrkvu, kapulu, gljive i češnjak očistiti i narezati na jednake komade (cca 5 mm). Dodati u lonac i dinstati dok povrće ne omekša.

Dodati pelate i lagano ih karamelizirati, zatim podliti bijelim vinom i reducirati za 50%.

Doliti 1,5 L vode, dodati timijan, ružmarin, stabljike peršina i papar. Kuhati na laganoj vatri oko 2 sata.

Smjesu procijediti.

Umak dodatno reducirati do željene gustoće, začiniti po ukusu i po potrebi zgusnuti gustinom.

Pečeni poriluk

Priprema:

Oprati 2 komada poriluka i ukloniti zelene listove.

Bijeli dio lagano nauljiti i posoliti.

Peći u pećnici na 220 C, 10–15 minuta.

Nakon pečenja ostaviti da se ohladi, zatim ukloniti prva dva (zagorena) sloja.

Hrskavi krumpir

Priprema:

Krumpir naribati na grubu stranu ribeža.

Dobro isprati u hladnoj vodi, zatim ocijediti i posušiti krpom.

Pržiti u dubokom ulju na 140–150 C oko 5 minuta.

Izvaditi na papirnati ubrus i posoliti.

Zeleno ulje

Sastojci:

100 g vlasca

100 g listova peršina

200 ml biljnog ulja

Priprema:

Sve sastojke izmiksati do glatke teksture i procijediti kroz fino sito ili gazu.

Filet gofa

Filet gofa pržiti u tavi na malo ulja. Posoliti i popapriti po ukusu.

