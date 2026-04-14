Jelo koje je oduševilo žiri 'Igra chefova': Pripremite i vi gofa

Dimljenu pancetu narezati na jednake ploške i popržiti u loncu.

Mrkvu, kapulu, gljive i češnjak očistiti i narezati na jednake komade (cca 5 mm). Dodati u lonac i dinstati dok povrće ne omekša.

Dodati pelate i lagano ih karamelizirati, zatim podliti bijelim vinom i reducirati za 50%.

Doliti 1,5 L vode, dodati timijan, ružmarin, stabljike peršina i papar. Kuhati na laganoj vatri oko 2 sata.

Smjesu procijediti.

Umak dodatno reducirati do željene gustoće, začiniti po ukusu i po potrebi zgusnuti gustinom.