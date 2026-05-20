'Još jedan ćelavac!': Kandidati ostali u šoku nakon Dejanovog povratka u 'Igru chefova'

U posljednjem eliminacijskom izazovu, Valentina je odnijela pobjedu s najvišim ocjenama, što je i nju samu iznenadilo. "Jučerašnja pobjeda mi je bila neočekivana, a jako sam sretna što smo dobili tu prednost da vratimo nekoga. Jedva čekam da nam se peti član pridruži", priznala je vidno uzbuđena Valentina. Ova prednost pokazala se ključnom jer je sivom timu omogućila strateški potez koji je promijenio dinamiku natjecanja.

Odluka sivog tima o tome koga vratiti u igru držala je sve u neizvjesnosti. Kroz vrata kuhinje ponovno je ušao Dejan. Njegov povratak, međutim, donio je i svojevrsni šok - Dejan, bivši član crvenog tima, sada nosi sivu pregaču.

Dejan nije krio iznenađenje odlukom. "Ne znam stvarno zašto su mene vratili. U crvenom timu sam bio zadnji vezni igrač. Iznenađen sam i ja, kao i oni", iskreno je priznao Dejan. Njegov novi tim, međutim, ima jasan plan. Chef sivih, Tibor, objasnio je kako se Dejan odlično uklapa u ekipu svojim ponašanjem, dok je Valentina s oduševljenjem dodala: "Još jedan ćelavac, super karizma! Mislim da će nam biti baš zabavno i da ćemo stvoriti jednu harmoniju."

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