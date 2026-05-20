Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Igra chefova

'Još jedan ćelavac!': Kandidati ostali u šoku nakon Dejanovog povratka u 'Igru chefova'

Kulinarsko natjecanje 'Igra chefova' postaje sve napetije, a nova epizoda donijela je preokret koji nitko nije očekivao. Nakon što je Valentina odnijela pobjedu u prethodnom izazovu, njezin sivi tim dobio je priliku ojačati svoje redove povratkom jednog od bivših natjecatelja

RTL.hr
20.05.2026 21:45

U posljednjem eliminacijskom izazovu, Valentina je odnijela pobjedu s najvišim ocjenama, što je i nju samu iznenadilo. "Jučerašnja pobjeda mi je bila neočekivana, a jako sam sretna što smo dobili tu prednost da vratimo nekoga. Jedva čekam da nam se peti član pridruži", priznala je vidno uzbuđena Valentina. Ova prednost pokazala se ključnom jer je sivom timu omogućila strateški potez koji je promijenio dinamiku natjecanja.

Povratak koji je sve iznenadio

Odluka sivog tima o tome koga vratiti u igru držala je sve u neizvjesnosti. Kroz vrata kuhinje ponovno je ušao Dejan. Njegov povratak, međutim, donio je i svojevrsni šok - Dejan, bivši član crvenog tima, sada nosi sivu pregaču.

Dejan, Igra chefova
Dejan, Igra chefova FOTO: RTL

Dejan nije krio iznenađenje odlukom. "Ne znam stvarno zašto su mene vratili. U crvenom timu sam bio zadnji vezni igrač. Iznenađen sam i ja, kao i oni", iskreno je priznao Dejan. Njegov novi tim, međutim, ima jasan plan. Chef sivih, Tibor, objasnio je kako se Dejan odlično uklapa u ekipu svojim ponašanjem, dok je Valentina s oduševljenjem dodala: "Još jedan ćelavac, super karizma! Mislim da će nam biti baš zabavno i da ćemo stvoriti jednu harmoniju."

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova dejan igra chefova
Moglo bi te zanimati

Nakon slatke pobjede, sivi tim vraća Dejana u 'Igru chefova'

'Žao mi je što ću možda dobiti rastavu braka zbog ove epizode': Valentina iz 'Igre chefova' izjavom nasmijala sve

Jedna greška u kuhinji izazvala potpuni raspad tima u 'Igri chefova': 'Ja danas iznutra gorim. Ništa čega se primim nije dobro'

Šok u 'Igri chefova'! Natjecatelji očekivali eliminaciju, a onda je Marijana objavila potpuni preokret

Večeras se timovi bore za povratak nekog od kandidata koji su napustili 'Igru chefova'!

FOTOGALERIJA Pogledajte koja su se RTL-ova lica družila do kasno u noć: Glumci, voditelji i zvijezde showova zajedno

Pročitaj na Net.hr
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio
Baš je lijepo vidjeti ih ovako opuštene: Ovako izgleda predah za zgodne igrače Portugala
Suzana Mančić ništa neće naslijediti od muža milijunaša: 'Grci imaju poseban mentalitet '
Otkazao koncert zbog bolesti pa pravac na utakmicu: Rod Stewart vatreno navijao s tribina
Ležeran, mladolik: Ricky Martin stigao u Beograd! Kako s 54 godine izgleda ovako?
Bonnie Tyler se probudila iz inducirane kome! 'Stanje joj je i dalje ozbiljno'