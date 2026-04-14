Kakvo jelo! Chefovi oduševljeni Marijom: 'Nemam riječi'

U popularnom kulinarskom showu "Igra chefova" rijetko se pojavi jelo koje istovremeno zbuni i oduševi iskusni žiri, no upravo je to uspjelo Mariji, natjecateljici iz Jajca sa stalnom adresom u Nizozemskoj. Svojom hrabrom i nesvakidašnjom idejom - brancinom pečenim u morskoj soli i kavi - osigurala je prolazak u daljnje natjecanje, a njezina osobna priča o ljubavi i podršci majke Ružice, koja ju je bodrila iza scene, dala je cijelom nastupu posebnu emocionalnu notu.

Put od Jajca do Nizozemske, i natrag pred kamere

Marija i njezina majka Ružica zajedno su stupile pred žiri, a odmah je postalo jasno da iza ove natjecateljice stoji snažna obiteljska priča. Na pitanje odakle dolazi, Marija je otkrila da je rodom iz Jajca u Bosni i Hercegovini, no da posljednjih osam godina živi u Nizozemskoj. "U Jajcu sam upoznala svoju srodnu dušu koja živi u Nizozemskoj i odlučila sam tako jako brzo doći živjeti kod njega", objasnila je Marija svoju životnu odluku.

icon-expand Marija, Igra chefova FOTO: RTL

Ipak, put do "Igre chefova" vodio je preko majčinog nagovora. "Mama me jedan dan zvala i rekla je: 'Moraš se prijaviti. Ovo je super za tebe, probaj, molim te'", prisjetila se Marija, dodajući kako joj je upravo taj poziv dao potreban vjetar u leđa. Što je više ljudima govorila o svojoj namjeri, dobivala je sve veću podršku, što ju je na kraju i ohrabrilo da se prijavi.

Nesvakidašnji spoj: Riba i kava na tanjuru

Za svoje predstavljanje žiriju, Marija je odabrala jelo koje je odmah izazvalo znatiželju - brancin pečen u morskoj soli i kavi. Objasnila je kako je došla na tu neuobičajenu ideju. "Htjela sam nekakvu dubinu u toj soli, neki zemljani ukus. Došla sam na ideju da dodam kavu", rekla je. Njezina ljubav prema kuhanju, kako kaže, razvila se potpuno prirodno, promatrajući majku i baku kako pripremaju jela. "Djelovalo mi je jako prirodno i stvarno sam uživala u tome", istaknula je. Ta strast vidjela se i u njezinoj organiziranosti tijekom kuhanja, gdje je, unatoč tremi, uvijek znala "dva koraka ispred" što treba raditi.

Kreativnost na kušnji, unatoč sitnim greškama

Kada je tanjur stigao pred žiri, njihova prva reakcija bila je iznenađenje, ali i divljenje kreativnosti. "Spojili ste vrlo kreativne namirnice, nesvakidašnje za hrvatsko podneblje i za cijeli Mediteran", komentirao je jedan od chefova. Posebno ih je dojmila kombinacija ribe s ciklom. "Ne bih vjerovao da je sa ovom ciklom i riba tako lijepo u ustima", dodao je.

icon-expand Marijno jelo, Igra chefova FOTO: RTL

Međutim, jelo nije bilo bez mana. Glavna zamjerka bile su kosti koje su ostale u ribi. Chef Toni pronašao je "dvije, tri koštice", što je u profesionalnoj kuhinji ozbiljan propust. I sama Marija bila je svjesna rizika tijekom pripreme. "Jako pazim da mi kost ne pobjegne u taj dio mesa koji ide na tanjur, ali je jako riskantna situacija i puno pritiska pod ograničenim vremenom", priznala je. Iako nije bila u potpunosti zadovoljna vizualnim izgledom i količinom ribe na tanjuru, poručila je: "Dobro sam izgurala i zadovoljna sam."

icon-expand Žiri Igra chefova FOTO: RTL