Kakvo oduševljenje u 'Igri chefova': Lukine žabe na kapuli oborile žiri s nogu

U popularnom kulinarskom showu "Igra chefova", žiri i gledatelje posebno je zaintrigirao Luka, mladi profesionalni kuhar iz Metkovića, čiji je nastup bio spoj nevjerojatnog samopouzdanja, posvećenosti tradiciji i ljubavi prema kaosu koji vlada u profesionalnoj kuhinji. S jasnim ciljem da predstavi svoj neretvanski kraj, Luka je za žiri pripremio jelo koje se ne viđa često - žabe na kapulu.

Nož je ogledalo kuhara

Već na samom početku bilo je jasno da Luka ne pristupa natjecanju olako. Pred kamere je stigao s vlastitom torbom za noževe, što je odmah privuklo pažnju. "Moje osobno mišljenje je da je nož ogledalo kuhara", objasnio je, dodavši kako se najviše pouzdaje u vlastiti, brižno održavan alat.

Luka, Igra chefova FOTO: RTL

Ovaj 25-godišnjak, koji se kuhanjem profesionalno bavi od svoje sedamnaeste godine, otkrio je kako je s vremenom razvio specifičnu strast prema svom poslu. Iako ga je isprva privlačilo ugađanje vlastitim nepcima, s godinama je pronašao mir u nemiru kuhinjskog kaosa. "Kako sam provodio vrijeme u kuhinji sve više i više, nekako sam se više počeo zaljubljivati u nervozu i paniku koja se sve dešava u kuhinji", priznao je Luka, koji kuhare smatra svojevrsnim mazohistima zbog uvjeta u kojima rade. Upravo u tom okruženju, kaže, ostaje ono što uistinu jest.

Žabe na kapulu za ponos doline Neretve

Lukina smirenost i metodičnost bile su vidljive tijekom cijelog procesa pripreme. Smatrajući da je organizacija 80 posto posla, bez previše stresa prionuo je pripremi žaba na kapulu, tradicionalnog specijaliteta kojim je želio odati počast svom kraju. Iako je bio potpuno usredotočen na okus, priznao je da mu je na kraju ponestalo vremena za finalnu prezentaciju, zbog čega nije bio u potpunosti zadovoljan izgledom tanjura. "Nažalost, nije ono što sam sto posto želio da dobijem u finalnom izgledu, ali što da kažem, u Božje ruke", rekao je skromno nakon što je jelo poslao pred žiri.

Lukino jelo, Igra chefova FOTO: RTL

Unatoč njegovoj samokritičnosti, okus je bio ono u što nije sumnjao ni trenutka. "Strašno, ne znam kome se ne svidi. Ja ne znam što misliti o toj osobi. Jednostavno je ukusno", samouvjereno je komentirao dok je kušao vlastito jelo.

Od sumnje do oduševljenja

Početna reakcija žirija bila je suzdržana. Vizualni dojam tanjura nije ih odmah osvojio, a chef Toni je čak komentirao kako misli da je jelo pripremila žena. No, sve se promijenilo s prvim zalogajem.

Toni, Igra chefova FOTO: RTL