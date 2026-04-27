Kandidat 'Igre chefova' Andro za RTL.hr: 'Trenutno najviše pripremam bočice s mlijekom za malu bebu'

Na domaću kulinarsku scenu stupa novo, zanimljivo lice. Riječ je o Andri, tridesetosmogodišnjem kuharu koji je spreman pokazati svoje vještine i strast prema gastronomiji u 'Igri chefova'

27.04.2026 16:00

Andro iz 'Igre chefova' ima 38 godina i dolazi iz Feričanaca. Put do profesionalne kuhinje za Andru nije započeo u obiteljskom domu, već u studentskoj sobi, potaknut nezadovoljstvom jednoličnom prehranom.

Ljubav prema kuhanju, kako sam kaže, rodila se tijekom studiranja. Kao i mnogi studenti, Andro se našao u situaciji gdje su mu glavni izvori hrane bili studentska menza i razne dostavne službe. No, nakon nekog vremena, ta je rutina postala nepodnošljiva. "Više mi je dojadilo, i dostava i menza", prisjeća se Andro trenutka kada je odlučio uzeti stvari, odnosno kuhaču, u svoje ruke. Upravo ga je ta zasićenost potaknula da se odvaži na prve kulinarske korake i istraži može li sam pripremiti nešto bolje.

Prvi koraci i veliko otkriće

Vođen željom da isproba nešto novo, odlučio je provjeriti je li kuhanje doista onakav izazov kakvim se često predstavlja. "Htio sam probati sam nešto, da vidim da to nije toliko komplicirano koliko se čini", objašnjava Andro. Njegovi prvi pokušaji brzo su razbili predrasude. Shvatio je da priprema obroka nije samo dostižna, već i iznimno zadovoljavajuća. To početno otkriće bilo je ključno i otvorilo mu je vrata u potpuno novi svijet. "S vremenom sam malo-pomalo otkrivao nove okuse, tehnike i jednostavno zavolio", kaže on.

FOTO: RTL

Iako je njegova strast priprema konkretnih jela, prvenstveno roštilja i sočnih komada mesa, dolazak novog člana obitelji u prvi je plan stavio sasvim drugačiji specijalitet.

Glavni zadatak: Priprema bočica s mlijekom

U nedavnom razgovoru, Andro je s osmijehom podijelio što trenutno najviše zaokuplja njegovu pažnju u kuhinji. "Pa, trenutno najviše pripremam bočice s mlijekom za malu bebu", priznao je, opisujući svoju novu i najvažniju ulogu oca.

U napetom okruženju audicije 'Igre chefova', kandidat Andro suočio se s trenutkom istine pred tročlanim žirijem. Iako odluka nije bila jednoglasna, s dva pozitivna i jednim negativnim glasom, Andro je iz natjecanja izašao zadovoljan, ističući kako su komentari stručnjaka bili konstruktivni i na mjestu.

FOTO: RTL

Podijeljena mišljenja, ali konstruktivna kritika

Nakon što je žiriju predstavio svoje jelo, uslijedila je odluka koja je mnoge mogla obeshrabriti. "Dva šefa su mi dala da, jedan ne", kratko je sažeo Andro ishod audicije. Ipak, umjesto razočaranja, pokazao je iznimnu profesionalnost i zadovoljstvo ishodom. "OK, OK, ja sam zadovoljan", potvrdio je Andro, dodajući kako su povratne informacije bile izuzetno korisne. "Komentari su bili stvarno na mjestu", naglasio je, dajući do znanja da kritiku shvaća kao priliku za učenje.

Andro je spremno prihvatio ocjenu žirija, prepoznajući da, unatoč prolasku, postoji još prostora za usavršavanje njegovih vještina. "Mislim da je bilo mjesta za napredak, kako su i sami rekli", objasnio je, pokazujući zrelost i spremnost na daljnji rad.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

