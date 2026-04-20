Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Igra chefova

Kandidat je nasmijao žiri 'Igre chefova', ali onda su se morali uozbiljiti: 'Ovo nije dobro'

Leon je stan-up komičar, a u 'Igri chefova' nasmijao je žiri

RTL.hr
20.04.2026 22:00

U popularni kulinarski show "Igra chefova" kandidati često dolaze s velikim ambicijama, provjerenim receptima i profesionalnim iskustvom. No, ponekad se pojave natjecatelji čija priča i osobnost zasjene čak i ono što se nalazi na tanjuru. Upravo se to dogodilo kada su pred žiri zajedno stala dva prijatelja, Leon i Antonio, čiji je nastup bio spoj humora, prijateljske podrške i kulinarskih eksperimenata s neizvjesnim ishodom.

Leon, po zanimanju stand-up komičar, i Antonio, amaterski kuhar, na audiciju su stigli kao podrška jedan drugome. Kako su otkrili, upravo je Antonio bio taj koji je Leona "navukao na kuhanje", iako je priznao da ga nije naučio kako dobro kuhati, već "kako izgleda kad netko dobro kuha". Njihov zajednički nastup obećavao je zanimljivu dinamiku, a jela koja su pripremili bila su odraz njihovih potpuno različitih karaktera.

Leon, Igra chefova
Leon, Igra chefova FOTO: RTL

Komičarev rizični eksperiment: Rižoto carbonara

U skladu sa svojom profesijom, Leon je odlučio pristupiti kuhanju s dozom humora i originalnosti. Njegov odabir jela, rižoto carbonara, bio je plod duhovite dosjetke. Kako je sam objasnio, pravila showa nisu dopuštala korištenje kupovne tjestenine, a domaću nije znao pripremiti. "Niste me tjerali da rižu berem u Kini, fala Bogu, pa se onda to čini puno isplativije", našalio se Leon, koji se bavi stand-up komedijom već osam godina.

Carbonara, Igra chefova
Carbonara, Igra chefova FOTO: RTL

Svoj je rižoto pripremao s velikim samopouzdanjem, slijedeći savjete YouTube kuhara Vincenza koji je zagovarao izdašnu upotrebu papra. "Ako se ne kuži, ne znam što radiš", komentirao je dok je obilato začinjavao jelo. Njegova je strategija bila jasna: "Idem na jedinstvenost, ne idem na kvalitetu."

Međutim, žiri nije dijelio njegov entuzijazam. Već na prvi pogled, tanjur im nije bio privlačan. Okus je potvrdio početni dojam - papar je potpuno preuzeo jelo. Kada se Leon pojavio pred njima, chefovi su dali svoj komentar.

"Ovo nije dobro", rekao je chef Stiven i dodao kako na Google tražilici nije trebao istraživati neke stvari koje se tiču kuhanja. 

Toni, Igra chefova
Toni, Igra chefova FOTO: RTL

Unatoč simpatičnom nastupu i pokušaju da svoj neuspjeh pretvori u šalu, uspoređujući svoj rižoto s izumom pizze, žiri je bio jednoglasan - tri puta "ne".

A kako je prošao njegov prijatelj? Pogledajte u epizodi kulinarskog showa 'Igra chefova'.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova leon igra chefova
