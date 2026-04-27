Kandidatkinja Marija se porezala tijekom izazova u 'Igri chefova': 'Ovo je borba živaca'

Sa svega trideset minuta na raspolaganju, kulinarska vještina brzo je pala u drugi plan, a test je postao brutalna bitka izdržljivosti, preciznosti i mentalne snage koja je neke stajala daljnjeg natjecanja.
"Vrijeme kreće SAD!" odjeknulo je studijem i bio je to znak za početak kaosa. Članovi žirija upozorili su da je pola sata iznimno malo vremena za zadatak koji traži apsolutnu preciznost, a kandidati su to osjetili na vlastitoj koži čim je sat počeo otkucavati.
Marija se u panici i žurbi porezala, a njezin stres primijetili su mnogi. "Vidjela sam na njoj da je ubija znoj i da se počela tresti da ona to neće stići", komentirala je Valentina.
Skupa cijena svake pogreške
U žurbi i napetosti, pogreške su bile neizbježne i, kako se pokazalo, iznimno skupe. Marija se neoprezno "bocnula vrhom noža", što je zahtijevalo brzu intervenciju i flaster, dodatno oduzimajući dragocjene sekunde i narušavajući koncentraciju. "Ovo je borba živaca", kazala je.
