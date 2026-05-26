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Igra chefova

Kaos u 'Igri chefova': Kandidati dobili samo 25 minuta za pripremu jela, uslijedio potpuni šok

Nakon napetog timskog izazova u kojem su se pripremali obroci za osoblje Croatia Airlinesa, plavi i sivi tim našli su se u borbi za ostanak. Pred natjecatelje je stavljen jedan od najzanimljivijih eliminacijskih zadataka do sada: kulinarsko putovanje Europom u kojem su sami birali svoju destinaciju. S ukrcajnim kartama u rukama, kandidati su morali odabrati između Madrida, Pariza i Praga te pripremiti jelo koje najbolje predstavlja gastronomiju odabranog grada

RTL.hr
26.05.2026 22:20

Početni šok uslijedio je kada je objavljeno vrijeme za pripremu. "Vaš let, odnosno kada jelo mora biti gotovo, kreće za 25 minuta", objavila je Marijana, što je izazvalo nevjericu među natjecateljima. "Dvadeset pet minuta? Nema šanse da stignem ovo što sam zamislio", komentirao je Dejan, dok je Valentina zaključila da će, ako uspije skuhati krumpire, biti super.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Neočekivana promjena i produženi let na 40 minuta

Taman kad su se natjecatelji pomirili s utrkom s vremenom, uslijedio je preokret. Vrijeme za kuhanje produženo je na 40 minuta, što je mnogima donijelo olakšanje, ali i nove strateške glavobolje. "Da sam barem znao prije, radio bih definitivno malo složenije jelo", komentirao je Bartol, dok je drugima dodatno vrijeme omogućilo da realiziraju svoje prvotne, kompleksnije zamisli.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova
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