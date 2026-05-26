Kaos u 'Igri chefova': Kandidati dobili samo 25 minuta za pripremu jela, uslijedio potpuni šok

Početni šok uslijedio je kada je objavljeno vrijeme za pripremu. "Vaš let, odnosno kada jelo mora biti gotovo, kreće za 25 minuta", objavila je Marijana, što je izazvalo nevjericu među natjecateljima. "Dvadeset pet minuta? Nema šanse da stignem ovo što sam zamislio", komentirao je Dejan, dok je Valentina zaključila da će, ako uspije skuhati krumpire, biti super.

Taman kad su se natjecatelji pomirili s utrkom s vremenom, uslijedio je preokret. Vrijeme za kuhanje produženo je na 40 minuta, što je mnogima donijelo olakšanje, ali i nove strateške glavobolje. "Da sam barem znao prije, radio bih definitivno malo složenije jelo", komentirao je Bartol, dok je drugima dodatno vrijeme omogućilo da realiziraju svoje prvotne, kompleksnije zamisli.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.