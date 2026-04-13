Karizmatični Ivan pokušao se dokazati u 'Igri chefova', ali...: 'To jelo ne bih dao niti najgorem neprijatelju'

U kulinarskom showu "Igra chefova", gdje amateri i profesionalci imaju samo 60 minuta da na tanjuru pokažu svoje vještine, svaka večer donosi nove drame. O sudbinama natjecatelja odlučuje žiri sastavljen od vrhunskih chefova koji jela kušaju naslijepo, ne znajući tko stoji iza njih.

Sjećanje na djetinjstvo s gorkim okusom

Ivan Laci Juhas, maslinar i zaljubljenik u parkour iz Pule, pred žiri je odlučio donijeti jelo koje ga vraća u djetinjstvo - svinjski lungić u pikantnom umaku, kakav mu je nekad pripremala majka. "To je neko jelo kojem sam se uvijek veselio kad bih se vratio iz škole", objasnio je Ivan svoju emotivnu motivaciju. No, kuhanje pod pritiskom i pred kamerama pokazalo se kao potpuno drugačiji izazov. Ubrzo su krenuli problemi. Lungić je počeo ispuštati miris "kao neka vatra", a pokušaji spašavanja umaka samo su pogoršavali situaciju. "Na kraju je sve otišlo u klinac. Meso je bilo suho, šugo je bilo gorko", iskreno je priznao Ivan.

Ivan, Igra chefova FOTO: RTL

Kad je tanjur stigao pred chefove, njihova je reakcija bila zbunjenost. Ivanu se, kako kaže, činilo da je riječ o skrivenoj kameri. Komentari su bili brutalno iskreni. Jedan od članova žirija umak je usporedio s neugodnim buđenjem: "Taj umak je, kako znate kad spavate i onda ujutro, netko vam otvori rolete, a niste vi. I samo to svjetlo uoči vas sprži oči. E, tako je to samo za vaša usta."

