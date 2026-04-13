Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Igra chefova

Kolumbijka Sandra razočarana nakon što je predstavila jelo u 'Igri chefova': 'Shvatio sam što je htjela napraviti, ali definitivno se to nije dogodilo'

Sandra u 'Igri chefova' nije se predstavila onako kako je to očekivala

RTL.hr
13.04.2026 22:10

U novom RTL-ovom kulinarskom showu "Igra chefova", napetost i kreativnost dosežu vrhunac, a među natjecateljima koji su se istaknuli svojom jedinstvenom pričom i jelom je i Sandra. Ova Kolumbijka, koju je u Hrvatsku dovela ljubav, pred strogi žiri donijela je autentične okuse svoje domovine i pokazala da se u kuhinji snalazi uz ritmove salse i srce puno strasti.

Sandra je za svoj prvi izazov odlučila pripremiti tradicionalno jelo s pacifičke obale Kolumbije, "Encocado de camarón", jelo sa škampima u umaku od kokosa. Uz podršku svekrve, s kojom se, kako kaže, odlično slaže unatoč jezičnoj barijeri, Sandra je kuhala plešući, ispunivši studio pozitivnom energijom i egzotičnim mirisima. Bio je to njezin prvi put da kuha na televiziji, a trema je, priznala je, bila ogromna.

Tanjur pun izazova pred strogim sucima

Kada je njezin tanjur stigao pred žiri, mišljenja su bila podijeljena. Chef Tibor Valenčić prvi je pohvalio termičku obradu škampa, istaknuvši da je taj ključni dio jela tehnički dobro izveden. Međutim, kako je kušanje odmicalo, pojavile su se i prve kritike.

Sandra, Igra chefova FOTO: RTL

Chef Stiven Vunić primijetio je crveni čili na tanjuru, no nedostajala mu je očekivana ljutina. Veći problem vidio je u teksturi umaka. "Shvatio sam što je htjela napraviti, ali definitivno se to nije dogodilo", komentirao je, aludirajući na to da se umak nije zgusnuo na pravi način, već se zalijepio za dno.

Najveće zamjerke iznio je chef Tibor Valenčić, koji je priznao da ga jelo nije impresioniralo. "Ne mogu navesti previše konkretnih grešaka, osim umaka koji se raspao i neuravnoteženosti okusa. Namirnica poput škampa, koja je vrlo nježna, treba biti zvijezda tanjura, a ovdje se potpuno izgubila", objasnio je. Po njegovom mišljenju, kada se radi s tako dragocjenom namirnicom, sve ostalo gubi smisao ako ona nije u prvom planu.

Sandra, Igra chefova FOTO: RTL

Odluka koja je ipak nagradila hrabrost

Unatoč tehničkim nedostacima, žiri je prepoznao Sandrinu hrabrost i autentičnost. Chef Vunić, zaintrigiran cijelom pričom i potencijalom koji je vidio, odlučio je dati svoj glas za prolaz. "Interesira me cjelokupna situacija. Dao bih joj prolaz, pa ćemo vidjeti", rekao je, naglasivši kako je jelo u osnovi bilo ukusno.

Nakon napetog vijećanja, Sandra je stala pred žiri. Komunikacija je tekla na mješavini španjolskog, engleskog i hrvatskog jezika, no emocije su bile univerzalne. Kolumbijka Sandra ipak nije prošla dalje. 

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

