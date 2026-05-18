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Igra chefova

Kraj za Helenu u 'Igri chefova': Chefovi joj nisu mogli oprostiti ovu grešku

Nakon što je sivi tim odnio svoju prvu pobjedu u timskom izazovu, natjecatelji plavog i crvenog tima našli su se u eliminacijskom krugu koji je testirao njihovu snalažljivost u prirodi. Kuhanje na plinskim kuhalima s ograničenim namirnicama iz ruksaka pokazalo se kao velik zalogaj za mnoge, a na kraju je o ostanku u showu presudila jedna, naizgled mala, tehnička pogreška

RTL.hr
18.05.2026 23:15

Pred kandidatima je bio zadatak koji ih je odveo daleko od profesionalno opremljene kuhinje. Svi su dobili ruksake s istim namirnicama - kobasicama, pancetom, suhim mesom, lećom, grahom i slanutkom - te malim plinskim kuhalom. Cilj je bio pripremiti ukusno i okrepljujuće jelo, poput planinarskog variva, u ograničenom vremenu od 50 minuta.

Dok su neki bili zbunjeni improviziranim uvjetima, drugi su se osjećali kao kod kuće.

Pobjeda iskusnog planinara

U ovom se izazovu najbolje snašao Ivan, iskusni planinar kojemu kuhanje u prirodi nije strano. "Inače se bavim planinarenjem, zato sam bio presretan kad sam čuo izazov. Ovako izgleda i moja torba, slično", izjavio je samouvjereno.

Helena, Igra chefova
Helena, Igra chefova FOTO: RTL

Chefovi su prepoznali njegovu vještinu i iskustvo. "Vidi se da ovo nije prvi grah koji je napravljen", komentirao je jedan od članova žirija, pohvalivši klasičan i dobro pogođen okus. Ivan je s osvojenih 13 bodova proglašen najboljim, čime je svom timu osigurao prednost od pet dodatnih minuta u idućem timskom izazovu. Pobjedu je emotivno posvetio svojoj sestri.

Kobni kruh i Helenin odlazak

Na kraju su pred žirijem ostale dvije dame, Ines i Helena. Iako je Inesino jelo imalo zamjerku da je preslano, Helenina sudbina zapečaćena je zbog komponente koju je poslužila uz svoje varivo - kruha prepečenog na masti.

Naime, Helena je kruh pekla na prevrućoj tavi, zbog čega se mast nije ispekla, već se u potpunosti upila u kruh. "Tvoj kruh natopljen mašću danas je presudio", rekli su joj chefovi, objašnjavajući kako je ta tehnička greška bila prevelika da bi je ignorirali. Iako je njezino varivo bilo ukusno, kruh je bio presudan.

Unatoč ispadanju, Helena je show napustila uzdignute glave. "Meni je bilo fantastično. Puno toga sam naučila, upoznala stvarno divne ljude i jako dobro se zabavila. Mogu si samo zapljeskati", rekla je za kraj, a kolege su je ispratili emotivnim zagrljajima.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

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