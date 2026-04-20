Kuhar Dejan iz lepoglavske kaznionice stigao u 'Igru chefova': 'Posao je stresan, radim sa zatvorenicima'

U popularnom kulinarskom natjecanju "Igra chefova" svoje je vještine odlučio pokazati i Dejan, profesionalni kuhar s nesvakidašnjim radnim mjestom. Iako je navikao na stresne situacije, trema i rizičan odabir jela na kraju su ga koštali prolaska u daljnje natjecanje. Dejan dolazi iz Čakovca, a trenutno radi kao šef kuhinje u kaznionici u Lepoglavi, gdje nadgleda zatvorenike koji mu pomažu u pripremi obroka. Svoj posao opisuje kao stresan, ali i zanimljiv, no izazov kuhanja pred stručnim žirijem bio je potpuno novo iskustvo. Za svoju audiciju odabrao je, kako kaže, "kućni recept" - rižoto od lososa. Bio je svjestan da je takav odabir mač s dvije oštrice. "Svjestan sam da je raditi rižoto za ovakvu emisiju riskantno jer je jelo samo po sebi jednostavno, a puno toga se može pogriješiti", izjavio je Josip prije kuhanja, nadajući se da će upravo njegov recept impresionirati chefove.

Klasična pogreška presudila jelu

Iako je Dejan bio zadovoljan kako je jelo na kraju ispalo, s obzirom na vremensko ograničenje i tremu, žiri je tijekom kušanja na slijepo odmah uočio ključne nedostatke. Već na prvi pogled, tekstura rižota nije im bila privlačna.

Dejan, Igra chefova FOTO: RTL

"Prilikom montiranja, to nije dobro odrađeno. Išao se emancipirati, a već je bio takoreći suh. Onda je dodao maslac i parmezan, i to ga je zabilo", komentirao je chef Stiven. Upravo je nedostatak tekućine i kremoznosti bila glavna zamjerka. Objasnili su kako se u rižotu mora sačuvati dio tekućine prije završnog povezivanja s maslacem i sirom kako bi se dobila prepoznatljiva kremoznost. Osim tehničke izvedbe, žiriju se nije svidjela ni prezentacija. Dok je ikra na vrhu bila pohvaljena kao dobar dodatak, čips od peršina i komadići rajčice ocijenjeni su kao suvišni. "Da je bio samo rižoto i gore malo ikre, to bi bila potpuno druga dimenzija", zaključili su.

Potencijal postoji, ali za prolaz nedovoljno

Kad se Josip pojavio pred žirijem i otkrio svoje zanimanje, chefovi su bili zaintrigirani, no nažalost, dojam o jelu nije se promijenio. Suočili su ga s kritikama, objašnjavajući mu gdje je pogriješio. "Ja sam osobno glasao 'ne' samo radi toga što bi ovo bilo ipak previše za vas u ovom trenutku", rekao je Toni. S njim se složio i kolega Tibor, koji je također glasao protiv prolaska. Ipak, obojica su istaknuli kako vide veliki potencijal.

Stiven, Igra chefova FOTO: RTL