Kuhar Ivan godinama se bori s autoimunom bolesti koju je dobio zbog stresa na poslu, a u 'Igri chefova' je briljirao: 'Možda i najbolji tanjur'

U popularnom kulinarskom showu "Igra chefova" rijetko kada jedan tanjur ispriča toliko snažnu priču kao onaj chefa Ivana. Ovaj 41-godišnji profesionalni kuhar s Malog Lošinja nije samo demonstrirao zavidnu vještinu stečenu tijekom 23 godine karijere, već je s članovima žirija i publikom podijelio dirljivu osobnu borbu koja stoji iza njegove strasti prema kuhanju. Njegova rolada od zeca, poslužena na kremi od graha i mladog špinata s dodatkom dimljene kobasice, bila je više od jela...

Okusi otoka u modernom ruhu

Ivan je pred žiri stigao s jasnom vizijom. Jelo koje je odlučio pripremiti, kako je objasnio, duboko je ukorijenjeno u tradiciji njegovog otoka. "Ovaj recept radim zato što dolazim iz Malog Lošinja, a Lošinj je poznat dosta po divljači", rekao je, dodavši kako njegovi tanjuri uvijek pričaju priču o lokalitetu bogatom s više od tisuću vrsta začinskog bilja.

Iako je proces kuhanja pod pritiskom i kamerama bio izazovan, što je i sam priznao, iskusni chef uspio je u sat vremena stvoriti jelo koje je već na prvi pogled impresioniralo žiri. "Što se tiče vizualnog, moram reći jedno od ljepših složenih jela", bio je jedan od prvih komentara. No, ono što je uslijedilo nakon kušanja potvrdilo je da se radi o kuharu izvanrednog talenta.

Borba sa stresom i "prijateljicom" bolesti

Iza savršeno aranžiranog tanjura krila se priča o godinama stresa koje profesionalna kuhinja nosi sa sobom. Ivan je otvoreno progovorio o autoimunoj bolesti s kojom se bori, a koju je nazvao svojom "prijateljicom". Bolest je, kako kaže, posljedica izgaranja na poslu, gdje radni dan ne traje osam, već 12 ili 16 sati.

"Meni se dogodilo to da je mi je prestala funkcionirati lijeva ruka prvo, kompletno je bila oduzeta", ispričao je Ivan, opisujući kako se bolest kasnije manifestirala i na desnoj šaci te živcima lica. U jednom trenutku, pomislio je da je njegova kulinarska karijera završena.

Obitelj kao nepresušna snaga

Ključni trenutak za preokret bio je pogled na njegovu obitelj. "Kako nastaviti dalje, kako se izboriti sami sa sobom kad dođete kući i vidite ženu, suprugu, vidite djecu? I onda nema odustajanja jer oni su zapravo sve za što se treba boriti", emotivno je podijelio svoju motivaciju. "Nema predaje", poručio je. Ta ga je snaga vodila kroz težak oporavak i naučila ga da živi s bolešću kao da ona ne postoji. "U jednom trenu me je zamalo spriječila bolest. Ali sam sebi sam posložio scenarij u glavi da joj se neću dati i da ću s njom živjeti kao da ju nema", objasnio je svoj pristup, koji mu omogućava da se i danas, unatoč svemu, bavi poslom koji voli.

'Najbolji umak koji smo probali'

Ivanova hrabrost i predanost prelile su se i na tanjur, što je žiri bez sumnje prepoznao. Iako je meso zeca bilo "mrvicu žilavo", što su pripisali kratkom vremenu za pripremu, sve ostale komponente bile su besprijekorne. Krema od graha bila je puna okusa, a jelo savršeno uravnoteženo.

