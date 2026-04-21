Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Igra chefova

Kuhar Ivan godinama se bori s autoimunom bolesti koju je dobio zbog stresa na poslu, a u 'Igri chefova' je briljirao: 'Možda i najbolji tanjur'

Ivan je oduševio u 'Igri chefova'

RTL.hr
21.04.2026 22:55

U popularnom kulinarskom showu "Igra chefova" rijetko kada jedan tanjur ispriča toliko snažnu priču kao onaj chefa Ivana. Ovaj 41-godišnji profesionalni kuhar s Malog Lošinja nije samo demonstrirao zavidnu vještinu stečenu tijekom 23 godine karijere, već je s članovima žirija i publikom podijelio dirljivu osobnu borbu koja stoji iza njegove strasti prema kuhanju.

Njegova rolada od zeca, poslužena na kremi od graha i mladog špinata s dodatkom dimljene kobasice, bila je više od jela...

Okusi otoka u modernom ruhu

Ivan je pred žiri stigao s jasnom vizijom. Jelo koje je odlučio pripremiti, kako je objasnio, duboko je ukorijenjeno u tradiciji njegovog otoka. "Ovaj recept radim zato što dolazim iz Malog Lošinja, a Lošinj je poznat dosta po divljači", rekao je, dodavši kako njegovi tanjuri uvijek pričaju priču o lokalitetu bogatom s više od tisuću vrsta začinskog bilja.

Ivan, Igra chefova
Ivan, Igra chefova FOTO: RTL

Iako je proces kuhanja pod pritiskom i kamerama bio izazovan, što je i sam priznao, iskusni chef uspio je u sat vremena stvoriti jelo koje je već na prvi pogled impresioniralo žiri. "Što se tiče vizualnog, moram reći jedno od ljepših složenih jela", bio je jedan od prvih komentara. No, ono što je uslijedilo nakon kušanja potvrdilo je da se radi o kuharu izvanrednog talenta.

Borba sa stresom i "prijateljicom" bolesti

Iza savršeno aranžiranog tanjura krila se priča o godinama stresa koje profesionalna kuhinja nosi sa sobom. Ivan je otvoreno progovorio o autoimunoj bolesti s kojom se bori, a koju je nazvao svojom "prijateljicom". Bolest je, kako kaže, posljedica izgaranja na poslu, gdje radni dan ne traje osam, već 12 ili 16 sati.

Ivanovo jelo, Igra chefova
Ivanovo jelo, Igra chefova FOTO: RTL

"Meni se dogodilo to da je mi je prestala funkcionirati lijeva ruka prvo, kompletno je bila oduzeta", ispričao je Ivan, opisujući kako se bolest kasnije manifestirala i na desnoj šaci te živcima lica. U jednom trenutku, pomislio je da je njegova kulinarska karijera završena.

Obitelj kao nepresušna snaga

Ključni trenutak za preokret bio je pogled na njegovu obitelj. "Kako nastaviti dalje, kako se izboriti sami sa sobom kad dođete kući i vidite ženu, suprugu, vidite djecu? I onda nema odustajanja jer oni su zapravo sve za što se treba boriti", emotivno je podijelio svoju motivaciju. "Nema predaje", poručio je. Ta ga je snaga vodila kroz težak oporavak i naučila ga da živi s bolešću kao da ona ne postoji.

"U jednom trenu me je zamalo spriječila bolest. Ali sam sebi sam posložio scenarij u glavi da joj se neću dati i da ću s njom živjeti kao da ju nema", objasnio je svoj pristup, koji mu omogućava da se i danas, unatoč svemu, bavi poslom koji voli.

'Najbolji umak koji smo probali'

Ivanova hrabrost i predanost prelile su se i na tanjur, što je žiri bez sumnje prepoznao. Iako je meso zeca bilo "mrvicu žilavo", što su pripisali kratkom vremenu za pripremu, sve ostale komponente bile su besprijekorne. Krema od graha bila je puna okusa, a jelo savršeno uravnoteženo.

Toni, Ivan, Igra chefova
Toni, Ivan, Igra chefova FOTO: RTL

Posebno oduševljenje izazvao je umak. "Ovo je najbolji umak", složili su se članovi žirija, a chef Stiven je dodao: "Najbolji umak koji smo probali na ovom showu". Takva pohvala, jednoglasno izrečena od strane vrhunskih profesionalaca, bila je kruna Ivanovog nastupa. "Ovo je jedan od najboljih tanjura koje smo dobili", rekao je chef Toni.

Na kraju, nije bilo nikakve sumnje. Ivan Kapetanić osvojio je sva tri glasa i zasluženo prošao u daljnje natjecanje. "Meni to jako puno znači jer sam dobio jednu potvrdu da su profesionalci prepoznali rad", rekao je skromno nakon prolaska. 

Moglo bi te zanimati

Pretposljednja audicija u 'Igri chefova': Hoće li chefove više oduševiti kuhari ili amateri?

Stand-up komičar u 'Igri chefova' iznenadio chefa Stivena: 'Izgledate kao Simon Baker iz 'Mentalista'

Svjetska putnica Helena iskreno pred žirijem 'Igre chefova': 'Željela sam biti na televiziji'

Kuhar Dejan iz lepoglavske kaznionice stigao u 'Igru chefova': 'Posao je stresan, radim sa zatvorenicima'

Profesionalni kuhar Marko u 'Igri chefova' riskirao s prepelicom i umalo 'izgorio' od treme

Kandidat je nasmijao žiri 'Igre chefova', ali onda su se morali uozbiljiti: 'Ovo nije dobro'

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom