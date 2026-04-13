Kuharica Marija iz dječjeg vrtića oduševila žiri 'Igre chefova', pale i suze: 'Kao da sanjam'

Popularni kulinarski show "Igra chefova" u svoj je studio primio novu natjecateljicu čija priča pokazuje da se strast prema kuhanju ne kali samo u kuhinjama elitnih restorana. Marija Butorac, kuharica iz dječjeg vrtića, stigla je u pratnji oca i supruga kako bi ispunila svoj dugogodišnji san i pokazala da se i izvan svijeta visoke gastronomije kriju pravi talenti.

Ostvarenje dugogodišnjeg sna

Za Mariju iz malog mjesta pokraj Požege, prijava u "Igru chefova" nije bila impulzivna odluka, već ispunjenje želje koja je u njoj tinjala godinama. "Jako dugo godina želim tako nešto isprobati i evo, sad sam se napokon odlučila i vidjet ćemo što će to sve donijeti", podijelila je uzbuđeno pri dolasku. S osmijehom na licu, istaknula je koliko joj znači sama prilika da se natječe i pokaže svoje vještine pred stručnim žirijem i cijelom Hrvatskom. Uz nju su, kao najveća podrška, stajali njezin otac i suprug, svjedočeći trenutku za koji se dugo pripremala. "Prilika da budem tu i da pokažem što znam, znači jako puno", dodala je Marija, jasno dajući do znanja da je stigla s ozbiljnim namjerama.

Najslađi, ali i najiskreniji kritičari

Na pitanje čime se profesionalno bavi, Marija je s ponosom otkrila da radi kao kuharica u dječjem vrtiću. Njezina svakodnevica ispunjena je pripremom obroka za one najmlađe, koje smatra posebnim izazovom i inspiracijom. "Djeca su najslađi, ali i najiskreniji kritičar", objasnila je, dodajući da joj je rad s njima iznimno lijep. Opisala je kako neprestano voli isprobavati nove recepte i jela, a dječja reakcija najbolji je pokazatelj uspjeha. "Uvijek volim isprobavati nešto novo pa nešto prođe, nešto ne prođe", kaže Marija, navodeći variva kao jedno od jela koja se često nađu na jelovniku. Iskustvo stečeno u radu s tako zahtjevnom, ali zahvalnom publikom, naučilo ju je strpljenju, kreativnosti i prilagodljivosti. Svoj posao iskreno voli, a upravo tu ljubav i predanost odlučila je prenijeti i na tanjure u natjecanju. "Dajem sve od sebe i možda dolazim iz vrtića, ali donosim ozbiljno iskustvo i veliko srce i spremna sam to pokazati u Igri chefova", poručila je samouvjereno. Njezin pristup obećava da će u show unijeti svježinu i toplinu, dokazujući da se vrhunska jela ne kuhaju samo tehnikom, već i srcem.

Marija, Igra chefova FOTO: RTL

Međutim, pritisak sata i nepoznatog okruženja brzo su uzeli danak. Kako se vrijeme bližilo kraju, nervoza je rasla. "Lako je to kad se gleda na televiziji", priznala je dok je žurila završiti jelo. U posljednjim trenucima, kaos je dosegnuo vrhunac. "Zadnja minuta, znači kaotično. Samo da stignem servirati", govorila je. Stres je bio toliko velik da je osjećala kako gubi kontrolu. "Ruke se tresu, ne možeš ih kontrolirati. Uopće ne mogu vjerovati da se to meni događa. Srce je udaralo, ja ne znam, dvjesto na sat", opisala je Marija nalet adrenalina kakav, kaže, nikada u životu nije osjetila. U toj strci dogodila joj se i ključna pogreška - zaboravila je probati vlastito jelo, što je kasnije priznala i chefovima i samoj sebi.

Jelo koje je oduševilo unatoč propustu

Kada je tanjur s telećom jetrom, kremom od luka i uljem od peršina stigao pred chefove Tonija Bobana, Tibora Valenčića i Stivena Vunića, isprva su bili podijeljeni. Prepoznali su moderan pristup i kreativnost, no primijetili su da jelu nedostaje soli. "Fali sadržaja", bio je jedan od prvih komentara. Ipak, kako su kušali sve komponente zajedno, dojam se drastično promijenio. "Ali mi ovaj luk paše s jetricom", primijetio je jedan od chefova. Ključan je bio trenutak kada su shvatili da kombinacija svih okusa stvara skladnu cjelinu. "Kad smo probali sve komponente skupa, to je bio veliki plus", složili su se. Posebno su pohvalili savršenu termičku obradu jetre. "Nije ostalo krvavo, odlično je", zaključili su. Iako svjesni tehničkih nedostataka, chefovi su prepoznali hrabrost i talent. "Mislim da se ne bi bilo tko usudio ispeći jetrica", komentirali su, nagađajući radi li se o amateru koji voli istraživati.

"Volio bih da kuhate mojoj djeci"

Nakon što su donijeli odluku, Marija je stala pred njih. Srce joj je, kako kaže, "radilo ovako", a nije znala što očekivati. Kada je vidjela ne jedan, već tri podignuta noža, sreći nije bilo kraja.

