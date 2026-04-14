Kustosica koja hranom slavi ženski ciklus pred žirijem 'Igre chefova': Jedva su shvatili što je na tanjuru

U popularnom kulinarskom showu "Igra chefova" pojavila se Ines, 31-godišnja kustosica iz Zagreba, čija je životna i kulinarska filozofija unijela potpuno novu dimenziju u show. Svojim jedinstvenim pristupom, koji spaja umjetnost, žensko zdravlje i vegetarijanstvo, Ines je istovremeno zaintrigirala i zbunila iskusni žiri.

Od modnog dizajna do tanjura usklađenog s hormonima

Ines po struci nije kuharica, već modna dizajnerica koja trenutno radi u galeriji suvremene umjetnosti. Njezin put u gastronomiju započeo je na neobičan način - diplomskim radom koji je istraživao kako menstrualni ciklus utječe na svakodnevne odabire pri odijevanju. To ju je potaknulo da dublje istraži žensku tematiku i primijeni je na najsvakodnevniju moguću stvar: hranu.

icon-expand Ines, Igra chefova FOTO: RTL

"Moja misija je pomoći ženama osvijestiti njihov menstrualni ciklus i utjecaj koji on ima na njihov život. Želim im pomoći da shvate da to nije drevna kletva, nego zapravo veliki dar i kompas", objasnila je Ines. Ta ideja prerasla je u hobi koji je postao i posao. Ines organizira privatne večere četiri puta godišnje, usklađene s godišnjim dobima i fazama menstrualnog ciklusa. Na svakoj večeri slavi se jedna faza, a sljedovi su prilagođeni hormonalnim potrebama tijela u tom periodu. Upravo s tom pričom stala je pred žiri, spremna dokazati da njena filozofija ima i okus.

Vegetarijanski 'biftek' kao kulinarski izazov

Kao vegetarijanka od rođenja, odrasla u vegetarijanskoj obitelji, Ines se u emisiji odlučila na hrabar potez: pripremiti jelo inspirirano klasičnim mesnim jelom. Na tanjur je servirala seitan, zamjenu za meso na bazi pšeničnog glutena, u umaku od vina, uz pire krumpir i baby mrkvu. Time je željela pokazati da vegetarijanska jela mogu biti jednako kompleksna i primamljiva. Međutim, njezin je tanjur izazvao potpunu pomutnju kod chefova. "Moram priznati, mislio sam da je to neki komad mesa koji je ono, loš", priznao je Stiven, dok su drugi pokušavali odgonetnuti o čemu se radi.

icon-expand Inesino jelo, Igra chefova FOTO: RTL

"Ne iznenađuje me što ne znaju za seitan i zamjene za meso, jer realno u kulinarstvu se baš ne priprema takva hrana", komentirala je Ines dok je žiri vijećao. Iako su pohvalili tehnički savršeno izveden pire od krumpira i ukusne mrkve, glavna zvijezda tanjura ostavila ih je ravnodušnima. Glavne zamjerke bile su nedostatak umaka, snažnijih začina i marinade koja bi seitanu dala više karaktera. "Fali umak. Meni fali još neke komponente i tamo mi fali začina", rekao je Toni.

icon-expand Stiven, Toni, Tibor, Igra chefova FOTO: RTL

Odluka koja je visila o niti