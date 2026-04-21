Lidija je potpuni amater, ali je oduševila žiri 'Igre chefova': 'Visoko ste podigli ljestvicu'

U popularnom kulinarskom natjecanju "Igra chefova", gledatelji su imali priliku upoznati Lidiju, Zagrepčanku čija priča nadilazi uobičajene gastronomske okvire. Iako se predstavila kao amaterka, njezina strast prema kuhanju, isprepletena s ljubavlju prema argentinskom tangu, donijela je jedinstvenu energiju u studio i pred žiri.

Od tjestenine u četrnaestoj do plesa triput tjedno

Lidija je otkrila kako njezina kulinarska avantura traje od rane mladosti. "Kuham od svoje četrnaeste godine, a prvo jelo koje sam pripremala bila je tjestenina", ispričala je, dodavši kako smatra da je upravo pripremu tjestenine usavršila kroz godine. No, kuhinja nije njezina jedina strast. Lidijin život ispunjava i ples. "Moja velika strast je tango. Minimalno tri puta tjedno plešem, odlazim na milonge i vježbam", objasnila je. Za nju, te dvije ljubavi nisu odvojene, već dijele istu srž. Poveznica između plesa i kuhanja, kako kaže, jest "strastveni pristup". Taj osjećaj potpune predanosti i slobode doživljava jednako u pokretu i za štednjakom. "Osjećam se potpuno svoja i u pokretu i u kuhinji", naglasila je.

Ambiciozno jelo pod pritiskom treme

Svoju strast odlučila je pretočiti u ambiciozno jelo: riblju juhu s raviolima punjenim mesom grdobine i kozicama. Svjesna izazova, Lidija nije skrivala nervozu koja ju je obuzela. "Imam veliku tremu danas. Kad nešto jako silno želiš i imaš respekt prema nečemu, ja bih to nazvala tremom", priznala je. Pritisak vremenskog ograničenja i nepoznatog okruženja stvorili su kaos u glavi, a u jednom trenutku se čak zapitala: "Što ti je ovo trebalo u životu? Mogla si negdje opušteno piti čašu vina.

Lidijino jelo, Igra chefova FOTO: RTL

Unatoč tremi koja ju je pratila "od A do Ž", kako je sama opisala, Lidija je ustrajala u svom naumu, pedantno pripremajući svaki element - od kuhanja ribe za temeljac i punjenje do pažljivog oblikovanja raviola. "Nisam na svom prostoru i to je veliki, veliki rizik", komentirala je tijekom napete pripreme.

Hrabrost koja je nadmašila pogreške

Kad je tanjur stigao pred žiri, napetost je dosegnula vrhunac. Profesionalni chefovi odmah su uočili tehničke nedostatke. "Ravioli malo žilavi jer je bilo deblje tijesto", glasio je komentar chefa Tonija. Priznali su da jelo ima tehničkih grešaka, no ono što ih je puno više impresioniralo bila je Lidijina hrabrost i trud. "Meni je ovo iznimno drago što ste amater. Bez obzira što ima grešaka, meni je to super", poručio joj je chef Toni, jedan od članova žirija. Pohvalili su njezinu odvažnost da se u natjecateljskim uvjetima upusti u tako zahtjevnu pripremu, istaknuvši kako je time "visoko podigla ljestvicu" za sve amatere.

Lidija, Igra chefova FOTO: RTL