Lina ima samo 19 godina, a žiri 'Igre chefova' je doslovno osvojila! 'Dotaknut ćeš vrh, ne Hrvatske već svijeta'

Devetnaestogodišnja Lina, studentica matematike na zagrebačkom PMF-u, unijela je pravo osvježenje u kulinarski show "Igra chefova", dokazavši da njezini talenti daleko nadilaze samo jednu disciplinu. Pred žiri je stala s ambicijom da sruši predrasude o svojoj generaciji, za koju se često misli da "samo naručuje na aplikacijama za dostavu hrane". Svojom vještinom, inteligencijom i nevjerojatnim spektrom interesa, od programiranja igrica do izrade bolida Formule 1, uspjela je iznenaditi, ali i podijeliti iskusne chefove.
Azijski izazov na tanjuru
Za svoje predstavljanje Lina je odabrala jelo koje odražava njezinu ljubav prema azijskoj kulturi - "Bahun Goreng". Objasnila je kako su rižini rezanci s povrćem, jajima i prženim repovima kozica za nju više od obroka; to je posveta kuhinji koja je "uvijek jako bogata, šarena i nikad bez okusa". Priprema je bila ambiciozna za zadani vremenski rok, no Lina je istaknula kako su u takvim jelima ključni dobra organizacija i multitasking, vještine koje, kako kaže, brusi i na fakultetu. "Matematike definitivno ima u kuhanju, iako ljudi možda ne bi rekli", samouvjereno je izjavila dok je precizno sjeckala namirnice.
Tijekom kuhanja dogodila se i manja nezgoda, no to je nije omelo. "U kuhanju se jednostavno događaju nepredviđene situacije i najbitnije se u njima znati snaći. Ne ciljam nužno da sve bude savršeno, s ciljem da bude dobro napravljeno", objasnila je svoju filozofiju.
Podijeljena mišljenja i neočekivani adut
Kad je jelo stiglo pred žiri, mišljenja su bila podijeljena. Iako je većina pohvalila okus, chef Toni naglasio je kako mu je nedostajalo ljutine koja se očekuje od azijske kuhinje. Chef Tibor bio je još izravniji, rekavši kako u jelu nije osjetio onu "izražajnu kuhinju gdje su okusi jaki". Lina je iskreno priznala razlog. "Inače zapravo ne jedem baš toliko ljutu hranu i ne volim baš ljutu hranu. Tamo mi je malo teže dozirati jer ne znam je li to nešto što je drugim ljudima premalo ili prejako ljuto", objasnila je.
No, pravi preokret dogodio se kada je žiriju poslužila ono što je donijela kao poklon, a ne kao dio natjecanja - domaće makaronse s okusom bijele čokolade i mača čaja. Taj potez ostavio ih je bez teksta. "Jako dobro", "odličan, makar jedan od boljih koje sam probao", "tehnički savršen", samo su neki od komentara koji su se čuli. Upravo je taj, tehnički iznimno zahtjevan desert, pokazao dubinu njezina talenta i znanja.
Više od kuharice
Oduševljenje žirija doseglo je vrhunac kada je Lina otkrila čime se sve bavi. Osim što studira matematiku, programira videoigrice, vozi skejt, uči kineski, od ove je godine i članica Formula Student tima, gdje sa studentima gradi pravi bolid koji na natjecanjima dostiže brzinu od sto kilometara na sat. "Jednostavno pokušavam organizirati život tako da radim što više stvari koje volim. Želim se zabavljati i učiti što više toga", skromno je rekla.
Njezina svestranost i ambicija toliko su impresionirale Stivena da joj je poručio: "Ja mislim da ćeš, što god odlučila, u kojem god smjeru išla, dotaknuti sam vrh, ne Hrvatske nego svijeta". To je potvrdila i njezina velika želja da nakon završenog PMF-a upiše i školu za slastičara.
Na kraju, unatoč kritikama za glavno jelo, dva od tri člana žirija prepoznala su njezin ogroman potencijal. S dva glasa "da", Lina je osigurala svoje mjesto u daljnjem natjecanju. "Osjećam se toliko uzbuđeno i toliko sretno. Idem dalje!", poručila je za kraj, spremna za nove izazove i dokazivanje da je za njezinu generaciju kuhanje itekako važno.