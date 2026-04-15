Lina ima samo 19 godina, a žiri 'Igre chefova' je doslovno osvojila! 'Dotaknut ćeš vrh, ne Hrvatske već svijeta'

Devetnaestogodišnja Lina, studentica matematike na zagrebačkom PMF-u, unijela je pravo osvježenje u kulinarski show "Igra chefova", dokazavši da njezini talenti daleko nadilaze samo jednu disciplinu. Pred žiri je stala s ambicijom da sruši predrasude o svojoj generaciji, za koju se često misli da "samo naručuje na aplikacijama za dostavu hrane". Svojom vještinom, inteligencijom i nevjerojatnim spektrom interesa, od programiranja igrica do izrade bolida Formule 1, uspjela je iznenaditi, ali i podijeliti iskusne chefove.

Azijski izazov na tanjuru

Za svoje predstavljanje Lina je odabrala jelo koje odražava njezinu ljubav prema azijskoj kulturi - "Bahun Goreng". Objasnila je kako su rižini rezanci s povrćem, jajima i prženim repovima kozica za nju više od obroka; to je posveta kuhinji koja je "uvijek jako bogata, šarena i nikad bez okusa". Priprema je bila ambiciozna za zadani vremenski rok, no Lina je istaknula kako su u takvim jelima ključni dobra organizacija i multitasking, vještine koje, kako kaže, brusi i na fakultetu. "Matematike definitivno ima u kuhanju, iako ljudi možda ne bi rekli", samouvjereno je izjavila dok je precizno sjeckala namirnice.

Lina, Igra chefova FOTO: RTL

Tijekom kuhanja dogodila se i manja nezgoda, no to je nije omelo. "U kuhanju se jednostavno događaju nepredviđene situacije i najbitnije se u njima znati snaći. Ne ciljam nužno da sve bude savršeno, s ciljem da bude dobro napravljeno", objasnila je svoju filozofiju.

Podijeljena mišljenja i neočekivani adut

Kad je jelo stiglo pred žiri, mišljenja su bila podijeljena. Iako je većina pohvalila okus, chef Toni naglasio je kako mu je nedostajalo ljutine koja se očekuje od azijske kuhinje. Chef Tibor bio je još izravniji, rekavši kako u jelu nije osjetio onu "izražajnu kuhinju gdje su okusi jaki". Lina je iskreno priznala razlog. "Inače zapravo ne jedem baš toliko ljutu hranu i ne volim baš ljutu hranu. Tamo mi je malo teže dozirati jer ne znam je li to nešto što je drugim ljudima premalo ili prejako ljuto", objasnila je.

Linino jelo, recept FOTO: RTL

No, pravi preokret dogodio se kada je žiriju poslužila ono što je donijela kao poklon, a ne kao dio natjecanja - domaće makaronse s okusom bijele čokolade i mača čaja. Taj potez ostavio ih je bez teksta. "Jako dobro", "odličan, makar jedan od boljih koje sam probao", "tehnički savršen", samo su neki od komentara koji su se čuli. Upravo je taj, tehnički iznimno zahtjevan desert, pokazao dubinu njezina talenta i znanja.

Više od kuharice