Luka prošao u top 18 iako nije završio jelo: 'Ne mogu vjerovati što se događa'

Luka je bio primjer kandidata čija je ambicija bila veća od vremena koje je imao na raspolaganju. Zadao si je, kako je žiri primijetio, "jako velik zadatak" s velikim brojem komponenti. Iako neke od njih nisu uspjele, a neke čak nisu ni završile na tanjuru, konačni rezultat je iznenadio. "Možda sam pretjerao, ali evo, i dalje je bilo jako ukusno. Čak štoviše, jelo je bilo jako ukusno", priznao je chef Tibor i, unatoč nedostacima, nagradio njegovu hrabrost i talent za pogađanje okusa prolaskom dalje.

Luka nije skrivao oduševljenje. "Ne mogu vjerovati što se događa. Ni u jednom trenutku se nisam osjećao kao da ću proći dalje", poručio je.

