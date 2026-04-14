Majka četvero djece i influencerica Jelena poskliznula se u 'Igri chefova': Ide li dalje?

Jelena, majka četvero djece, frizerka po struci i uspješna kreatorica sadržaja s više od 120 tisuća pratitelja na društvenim mrežama, odlučila je svoju kućnu kuhinju zamijeniti svjetlima reflektora i stati pred stručni žiri kulinarskog showa "Igra chefova". Iako navikla na kamere, priznala je da je pritisak natjecanja nešto sasvim drugo od snimanja za vlastiti profil, a njezin svinjski lungić postao je predmet detaljne analize koja je otkrila veliku razliku između amaterskog i profesionalnog kuhanja.

Od obiteljskog ručka do natjecateljskog stresa

Jelena je svoju popularnost stekla snimajući isječke iz svakodnevnog života, dijeleći recepte koje priprema za svoju šesteročlanu obitelj. "Ionako neka normalna mama snima svoj dan", objasnila je početke svoje online karijere. Za audiciju je odabrala jelo koje je, kako kaže, pripremala već puno puta - svinjski lungić s umakom od šampinjona i rižom. Ipak, kuhanje pod pritiskom i ograničenim vremenom pokazalo se kao velik izazov. "Trema pred kamerama je zato što to nije moja kamera", priznala je Jelena, dodajući kako je jedna stvar kuhati za obitelj koja žuri u školu, a sasvim druga kada vas ocjenjuju profesionalni chefovi. Unatoč tome što joj je, kako kaže, okus uvijek važniji od vizualne prezentacije, potrudila se da tanjur izgleda "malo profesionalnije".

Tanjur koji nije oduševio

Kad je jelo stiglo pred žiri, komentari su odmah otkrili probleme. Iako su primijetili da jelo nije neukusno, zamjerke su se nizale. Prva na listi bila je prevelika količina riže, primjerenija obiteljskom ručku nego degustacijskoj porciji. "Eto zašto imamo toliko riže", komentirao je jedan od članova žirija nakon što je Jelena spomenula da kuha za veliku obitelj. Žiri je istaknuo i nedostatak aroma, smatrajući da je umak trebao biti znatno jači i bogatiji začinima. "Jelo je trebalo biti ipak konkretnije i puno, puno više aromatično", glasio je jedan od komentara. Međutim, najveća i presudna zamjerka bila je tehničke prirode - korištenje krupne soli koja se nije otopila. "Meni je najveća zamjerka tu bila ta krupna sol koja stvarno ne bi smjela pronaći u tanjuru", bio je jasan jedan od chefova, opisujući kako sol neugodno "krčka po zubima". Čak je i naizgled bezazlen ukras od peršina postao predmet rasprave, uz zaključak da ga kandidati prečesto koriste.

Lekcija naučena, peršin ide u zaborav?