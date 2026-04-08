Marija Buturac stiže u 'Igru chefova': Od vrtićke kuhinje do velikog kulinarskog sna

Marija u vrtićkoj kuhinji ne slijedi samo zadane recepte - sama osmišljava jelovnike, pazeći da djeca jedu zdravo i uravnoteženo, ali i da njihovi obroci ponajprije budu ukusni. Najveća mi je nagrada kada tanjuri ostanu prazni, a osmijeh na dječjim licima potvrdi da sam uspjela", kaže i s ponosom dodaje kako neki mališani koji su već krenuli u školu ponekad na putu kući navrate u vrtić samo kako bi opet pojeli nešto iz njezine kuhinje.

Ljubav prema kuhanju rodila se vrlo rano - još kad je imala sedam godina. Dok su roditelji bili na poslu, Marija je čuvala mlađeg brata i preuzela prve kuhinjske zadatke. Već tada je pokazivala hrabrost i maštu u kuhinji pa je roditelje jednom iznenadila neobičnom pizzom s čvarcima. Od tada je kuhanje postalo dio njezina života, ali i način na koji pokazuje brigu za druge.