Igra chefova

Marija Buturac stiže u 'Igru chefova': Od vrtićke kuhinje do velikog kulinarskog sna

Iz okolice Požege u novi kulinarski show dolazi kuharica u vrtiću u Čaglinu, gdje svakodnevno priprema obroke za najmlađe!

08.04.2026 12:20

Marija u vrtićkoj kuhinji ne slijedi samo zadane recepte - sama osmišljava jelovnike, pazeći da djeca jedu zdravo i uravnoteženo, ali i da njihovi obroci ponajprije budu ukusni. Najveća mi je nagrada kada tanjuri ostanu prazni, a osmijeh na dječjim licima potvrdi da sam uspjela", kaže i s ponosom dodaje kako neki mališani koji su već krenuli u školu ponekad na putu kući navrate u vrtić samo kako bi opet pojeli nešto iz njezine kuhinje.

Ljubav prema kuhanju rodila se vrlo rano - još kad je imala sedam godina. Dok su roditelji bili na poslu, Marija je čuvala mlađeg brata i preuzela prve kuhinjske zadatke. Već tada je pokazivala hrabrost i maštu u kuhinji pa je roditelje jednom iznenadila neobičnom pizzom s čvarcima. Od tada je kuhanje postalo dio njezina života, ali i način na koji pokazuje brigu za druge.

Marija, Igra chefova
Marija, Igra chefova FOTO: RTL

Iako već godinama radi kao kuharica, Marija nikada nije prestala učiti. Kod kuće gleda svaku kulinarsku emisiju koju može pronaći, a recepte pažljivo zapisuje u svoju bilježnicu. Posebno je voljela emisiju 'Tri, dva, jedan - kuhaj!' a njezin omiljeni chef je Tomislav Špiček. Kaže da bi najviše voljela imati priliku učiti još više i razvijati svoje vještine, ali takve prilike dosad nije imala.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Prijava u 'Igra chefova' za nju je zato značila više od običnog natjecanja i priznaje da se pomalo boji velikog izazova, ali dovoljno je hrabra da pokuša i vidi dokle može stići. Kod kuće joj najveću podršku pruža obitelj. Suprug je strastveni lovac, a ponosna je majka troje djece - sinova od 25 i 22 godine te 12-godišnje kćeri Vanesse. Upravo zbog njih, kaže, uvijek daje sve od sebe i u kuhinji i u životu.

Marija u Igri chefova želi dokazati da velika kulinarska strast može nastati i u maloj vrtićkoj kuhinji. Njezin san je učiti, napredovati i pokazati da se trud, upornost i ljubav prema kuhanju uvijek isplate.

Marija, Igra chefova
Marija, Igra chefova FOTO: RTL

Show 'Igra chefova' pratite od ponedjeljka, 13. travnja od 21.15 na RTL-u te 24 sata prije na platformi Voyo.

