Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Igra chefova

Marijana Batinić o 'Igri chefova' za RTL.hr: 'Kao da smo bili na nekom maturalcu, muž mi je rekao da sam se pomladila'

RTL-ova voditeljica Marijana Batinić, nakon velikog uspjeha s projektom 'Život na vagi', ponovno je stala pred kamere u jednom posve drugačijem formatu. Iako je mislila da je s prethodnim showom dosegnula vrhunac, novo iskustvo ju je, kako sama kaže, odvelo u "jednu drugu dimenziju" te je s gledateljima podijelila svoje oduševljenje nevjerojatnom atmosferom koja je vladala iza kulisa 'Igre chefova'

RTL.hr
11.06.2026 17:00

Iako su snimanja često naporna i dugotrajna, Marijana ističe kako je na 'Igri chefova' vladala potpuno opuštena i pozitivna energija. Cjelokupno iskustvo opisuje kao nešto što će pamtiti cijeli život, a atmosferu sa seta uspoređuje s najljepšim uspomenama iz srednjoškolskih dana.

"Znači, toliko smo uživali. Imali smo svi osjećaj kao da smo na nekom maturalcu, odnosno ekskurziji", s osmijehom je ispričala Marijana za RTL.hr. Koliko je pozitivno okruženje utjecalo na nju, primijetili su i njezini najbliži. "Muž mi kaže da su me pomladili svi skupa deset godina", otkrila je, dodavši kako je iznimno zadovoljna i sretna zbog prilike da bude dio takvog tima.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Snaga pozitivne energije

Ključ uspjeha i sjajne atmosfere, prema njezinim riječima, leži upravo u ljudima koji su radili na showu. Od produkcije do natjecatelja, svi su disali kao jedan, a zajedništvo se osjetilo u svakom trenutku, čak i tijekom pauza od snimanja. "Ekipa je fenomenalna. Toliko dobre energije, toliko dragih ljudi i toliko kreativaca i umjetnika na jednom mjestu. Baš smo svi skupa uživali, cijela produkcija", naglasila je voditeljica.

Iz ovog iskustva, kaže, nosi važnu životnu lekciju. "Naučila sam da pozitivna energija može stvoriti nevjerojatno dobru atmosferu i da uz dobre ljude možeš pomaknuti svoje granice", zaključila je Marijana.

marijana batinić igra chefova
Igra chefova

Mato iz 'Igre chefova' vratio se poslu, a Marijana Batinić ga posjetila u Dubrovniku: 'Prepoznajete li ovog gospodina koji je promijenio imidž'

Igra chefova

Drugoplasirani Bartol podijelio emocije nakon završetka 'Igre chefova': 'Kratak period obilježen sjećanjima za cijeli život'

Moglo bi te zanimati

Gledatelji o 'Igri chefova': 'Žao nam je što je završilo, bilo je milina za gledati!'

Chefovi Toni i Tibor nakon finala 'Igre chefova' za RTL.hr: 'Nismo tužni, mi smo ponosni'

Nakon Matine pobjede u 'Igri chefova' društvene mreže eksplodirale: 'Svaka čast, kapa do poda'

Chef Stiven o Matinom trijumfu u 'Igri chefova' za RTL.hr: 'Želio sam to jednako kao i on'

VELIKA FOTOGALERIJA Spektakularno finale 'Igre chefova' kroz najbolje fotografije

Pobjednik 'Igre chefova' Mato za RTL.hr: 'Pobjedu posvećujem supruzi i svoja dva sina. Oni su me vodili kroz show'

Pročitaj na Net.hr
Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog
Reper Sean 'Diddy' Combs ostaje iza rešetaka: Sud mu ponovno produljio pritvor
Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'