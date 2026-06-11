Marijana Batinić o 'Igri chefova' za RTL.hr: 'Kao da smo bili na nekom maturalcu, muž mi je rekao da sam se pomladila'

Iako su snimanja često naporna i dugotrajna, Marijana ističe kako je na 'Igri chefova' vladala potpuno opuštena i pozitivna energija. Cjelokupno iskustvo opisuje kao nešto što će pamtiti cijeli život, a atmosferu sa seta uspoređuje s najljepšim uspomenama iz srednjoškolskih dana.

"Znači, toliko smo uživali. Imali smo svi osjećaj kao da smo na nekom maturalcu, odnosno ekskurziji", s osmijehom je ispričala Marijana za RTL.hr. Koliko je pozitivno okruženje utjecalo na nju, primijetili su i njezini najbliži. "Muž mi kaže da su me pomladili svi skupa deset godina", otkrila je, dodavši kako je iznimno zadovoljna i sretna zbog prilike da bude dio takvog tima.