Marijana Batinić o 'Igri chefova' za RTL.hr: 'Kao da smo bili na nekom maturalcu, muž mi je rekao da sam se pomladila'

Iako su snimanja često naporna i dugotrajna, Marijana ističe kako je na 'Igri chefova' vladala potpuno opuštena i pozitivna energija. Cjelokupno iskustvo opisuje kao nešto što će pamtiti cijeli život, a atmosferu sa seta uspoređuje s najljepšim uspomenama iz srednjoškolskih dana.
"Znači, toliko smo uživali. Imali smo svi osjećaj kao da smo na nekom maturalcu, odnosno ekskurziji", s osmijehom je ispričala Marijana za RTL.hr. Koliko je pozitivno okruženje utjecalo na nju, primijetili su i njezini najbliži. "Muž mi kaže da su me pomladili svi skupa deset godina", otkrila je, dodavši kako je iznimno zadovoljna i sretna zbog prilike da bude dio takvog tima.
Snaga pozitivne energije
Ključ uspjeha i sjajne atmosfere, prema njezinim riječima, leži upravo u ljudima koji su radili na showu. Od produkcije do natjecatelja, svi su disali kao jedan, a zajedništvo se osjetilo u svakom trenutku, čak i tijekom pauza od snimanja. "Ekipa je fenomenalna. Toliko dobre energije, toliko dragih ljudi i toliko kreativaca i umjetnika na jednom mjestu. Baš smo svi skupa uživali, cijela produkcija", naglasila je voditeljica.
Iz ovog iskustva, kaže, nosi važnu životnu lekciju. "Naučila sam da pozitivna energija može stvoriti nevjerojatno dobru atmosferu i da uz dobre ljude možeš pomaknuti svoje granice", zaključila je Marijana.