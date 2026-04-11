Marijana Batinić otkrila ključno pravilo 'Igre chefova' koje ga čini jedinstvenim

Poznata voditeljica Marijana Batinić uskoro staje pred kamere novog kulinarskog spektakla 'Igra chefova', a uoči početka emitiranja otkrila je brojne pikanterije sa snimanja, ali i iznenadila nekim svojim privatnim kulinarskim stavovima. Iako je vodila već nekoliko formata slične tematike, Batinić tvrdi da je ovaj show poseban po mnogočemu, a najviše po nevjerojatnoj energiji i sinergiji trojice vrhunskih chefova koji čine žiri

U razgovoru je Marijana Batinić podijelila sve o konceptu emisije 'Igra chefova', svom voditeljskom pristupu i atmosferi na setu, no dotakla se i vlastitih gurmanskih navika koje su, kako kaže, ponekad dovoljne da je se "šefovi odreknu".

Energija na setu

Na pitanje što show "Igra chefova" čini posebnim, Batinić bez zadrške odgovara: "Prije svega - šefovi." Žiri čine Toni, Tibor i Stiven, trojica kulinarskih virtuoza za koje voditeljica ima samo riječi hvale. "Ova sinergija koja se dogodila između naših šefova se rijetko viđa. Meni su svaki pojedinačno fenomenalni, ne samo kao vrhunski profesionalci i kulinarski znalci, već ta energija s kojom dolaze u studio je nešto posebno", s oduševljenjem priča Marijana.

Opisuje ih kao osobe koje unose jedinstvenu atmosferu na set. "Toni donosi sunce kad uđe u prostoriju, Tibor je toliko galantan i šarmantan da bi ga svaka majka za zeta poželjela, a Stiven ima poseban, ali nenametljiv autoritet." Posebno naglašava da, unatoč tome što su svi redom chefovi s Michelinovim preporukama ili zvjezdicama, kod njih nema ega. "To je jedno pozitivno ozračje i natjecateljski duh, ali lišen svakog ega. Spremni su jedni drugima pomoći, ali isto tako i spustiti u šali jedan drugoga. Jednostavno, na snimanju nam je lijepo, zabavljamo se i uživamo i kad se kamere upale i kad se ugase", objašnjava voditeljica.

Jelo je jedina zvijezda showa

Koncept emisije temelji se na audicijama na slijepo, što je, prema Marijaninim riječima, ključni faktor iznenađenja. Natjecatelji, koji mogu biti i potpuni amateri i iskusni profesionalci, pripremaju jela koja chefovi kušaju ne znajući tko stoji iza njih. "Tek kad odluče je li kandidat prošao ili ne, upoznaju o kome se radi. To je genijalno", ističe Batinić. "Tada shvate da je jelo dostojno nekog vrhunskog chefa spremila djevojka od osamnaest godina. Ovdje nije važno ime natjecatelja, njegov renome ili prijašnje iskustvo, nego isključivo jelo koje je u tom trenutku servirao. To je ono što ovaj show čini posebnim i što te prikuje za ekran."

Kao voditeljica, Marijana se trudi biti podrška svima, a posebno natjecateljima koji se nađu pred ispadanjem. Smatra da je njezina uloga puno više od pukog prezentiranja. "Pokušavam se s njima povezati, razumjeti što rade. Volim kušati hranu, isprobavati recepte. Jednostavno, želim biti dio showa. To mi je na neki način profesionalna deformacija jer sam kao producent i počela raditi ovaj posao."

Od mamine šalše do pomfrita sa sladoledom

Kao velika gurmanica, Marijana je otkrila i brojne detalje o svojim prehrambenim navikama. Iako zbog obaveza preko tjedna kuha uglavnom brza jela, vikendom si daje oduška, a najviše voli pripremati dalmatinske specijalitete poput brujeta i škampi na buzaru. Život, kaže, ne može zamisliti bez maslinovog ulja, ribe i blitve.

Ipak, neki njezini stavovi mogli bi iznenaditi tradicionaliste. Iako smatra da sarma bez mesa za nju nije sarma, priznaje da ju je jedna vegetarijanska verzija u showu ugodno iznenadila. Za pašticadu bez prošeka, pak, nema kompromisa. Na vječno pitanje o bureku, kao Splićanka odgovara: "Burek je u Splitu sa sirom. Kad je burek s mesom, onda kažemo 'burek s mesom'. Ekipa iz Bosne i Hercegovine ne bi bila zadovoljna mojim odgovorom." Jelo koje nikada ne bi mijenjala je "mamina šalša", a za najčudniju kombinaciju hrane koju voli, kroz smijeh kaže da će je se chefovi odreći. "Sladoled iz jednog fast fooda i pomfrit u kombinaciji", priznaje.

