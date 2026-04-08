Marijana Batinić otkriva tajne 'Igre chefova': 'Ovakva se sinergija rijetko viđa, a najviše me iznenadio njihov odnos'

U opuštenom razgovoru otkrila nam je što ovaj format čini posebnim, kakva je zaista atmosfera na setu iza ugašenih kamera te podijelila neke od svojih privatnih gurmanskih tajni, od ljubavi prema dalmatinskoj spizi do neobične kombinacije koje će, kako kaže, njezine chefove "natjerati da je se odreknu".

Chefovi bez ega su srce showa

Na pitanje što 'Igru chefova' izdvaja od drugih kulinarskih emisija, Batinić bez zadrške odgovara: "Prije svega chefovi". Objašnjava kako je sinergija koja se stvorila između Tonija, Tibora i Stivena nešto što se rijetko viđa na televiziji. "Meni su oni najzanimljivije i najbolje što sam vidjela na televiziji kad su kulinarski showovi u pitanju. Svaki je pojedinačno fenomenalan, ne samo kao vrhunski profesionalac, već i zbog energije koju donose u studio", ističe voditeljica. S puno simpatija opisuje svakog od njih. "Toni donosi sunce kad uđe u prostoriju, Tibor je toliko galantan i šarmantan da bi ga svaka majka za zeta poželjela, a Stiven ima poseban, ali nenametljiv autoritet. Jednostavno sam prezadovoljna s njima", kaže Marijana i dodaje da je najviše iznenadio njihov međusobni odnos. "To je jedno pozitivno ozračje i natjecateljski duh, ali lišen svakog ega. Pazite, to su vrhunski chefovi s Michelinovim preporukama i zvjezdicama, a mogli bi nosom parati oblake. No, oni su spremni pomoći jedan drugome, ali i spustiti se u šali. Atmosfera je zabavna, duhovita i stvarno uživamo na snimanju."

Jelo je jedina zvijezda

Koncept emisije temelji se na potpunoj neizvjesnosti i faktoru iznenađenja. Natjecatelji, bili oni profesionalci ili potpuni amateri, pripremaju jela koja chefovi kušaju naslijepo. Tek nakon što donesu odluku o prolasku, upoznaju osobu koja stoji iza tanjura. "To je genijalno, jer nije važno ime natjecatelja, njegov renome ni prijašnje iskustvo. Važno je samo jelo koje je u tom trenutku servirano", objašnjava Batinić. Upravo taj koncept dovodi do nevjerojatnih situacija. "Onda shvate da je jelo dostojno nekog vrhunskog chefa spremila djevojka od osamnaest godina. To je ono što ovaj show čini posebnim i što gledatelje drži prikovanima za ekran." Kao voditeljica, Marijana se trudi biti više od prezentera. Gledala je strane inačice showa, ali je, kaže, najvažnije unijeti vlastitu osobnost. "Imam neki svoj voditeljski stil, pokušavam se povezati i s chefovima i s natjecateljima. Na neki način sam im podrška, pogotovo onima koji idu na eliminacije. Želim biti dio showa, kušati hranu, isprobavati recepte. To mi je valjda profesionalna deformacija jer sam kao producent i počela raditi ovaj posao", priznaje kroz smijeh.

Od brujeta i riblje juhe do sladoleda s pomfritom

Kada se kamere ugase, Marijana je, kako sama kaže, "najveći gurman". Iako joj je žao što zbog obaveza nema više vremena za kuhanje, vikendom si daje oduška. Na njezinom se stolu tada najčešće nađu dalmatinski specijaliteti. "Ne mogu zamisliti život bez maslinovog ulja, ribe, blitve i lešo povrća. Volim pripremati brujet, škampe na buzaru, riblje juhe... To su okusi mog djetinjstva", priča voditeljica, dodajući kako danas manje eksperimentira zbog djece te se drži provjerenih recepata. Ipak, kad jede vani, voli isprobavati nove okuse, a favoriti su joj japanska, grčka, portugalska i talijanska kuhinja.

