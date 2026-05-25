Marijana Batinić pobjegla u Dublin: 'Ajmo prvim jutarnjim letom, nebitno gdje...'

Kroz seriju fotografija i videozapisa, Marijana Batinić je svojim pratiteljima dočarala autentičnu atmosferu irske prijestolnice. Njezina avantura započela je ispred kultnog puba The Temple Bar, prepoznatljivog po crvenoj fasadi i živoj glazbi koja odjekuje povijesnom četvrti. Dokumentirala je i posjet obližnjem pubu The Oliver St. John Gogarty, nazvanom po svestranom irskom pjesniku i autoru koji je poslužio kao inspiracija za lik u Joyceovom "Uliksu".

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Voditeljica 'Igre chefova' je zabilježila i živahne prizore s ulica, uključujući nastupe uličnih svirača te posjet živopisnoj tržnici gdje je pronašla duhovite rukotvorine. Naravno, putovanje u Dublin ne bi bilo potpuno bez krigle tamnog piva Guinness, čime se i sama voditeljica pohvalila.

Odluka o putovanju, kako je otkrila u opisu objave, donesena je u trenutku. "Hoćemo na more sutra? - A bila sam danas, baš je ladno... A do grada onda, povedi dicu? - Ma s materom su mi, radije bih negdi solo u đir", prepričala je Batinić razgovor koji je prethodio putovanju. Nakon što su odbacile sve uobičajene prijedloge, prijateljice su se odlučile na avanturu: "Ajde prvim jutarnjim letom! Nebitno di... I evo nas u Dublinu."

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.