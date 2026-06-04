Marijana Batinić povela chefove na set 'Divljih pčela' i otkrila tajne sa snimanja

Marijana Batinić podijelila je djelić vesele i opuštene atmosfere sa snimanja u studijima Jadran filma, gdje nastaju čak dva popularna RTL-ova projekta: kulinarski show 'Igra chefova' i dramska serija 'Divlje pčele' .

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Marijana je chefovima odlučila dati uvid u snimanje serije 'Divlje pčele' te ih je povela u turu setom. Chefovi su tako dobili priliku zaviriti u radnu sobu, kuhinju sa starinskim štednjakom i razgledati antikne rekvizite, dok im je Marijana služila kao vodič.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.