Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Igra chefova

Marijana Batinić povela chefove na set 'Divljih pčela' i otkrila tajne sa snimanja

RTL-ova voditeljica Marijana Batinić svojim je pratiteljima na Instagramu pružila jedinstven uvid u život koji se odvija iza kulisa 'Igre chefova'

RTL.hr
04.06.2026 10:00

Marijana Batinić podijelila je djelić vesele i opuštene atmosfere sa snimanja u studijima Jadran filma, gdje nastaju čak dva popularna RTL-ova projekta: kulinarski show 'Igra chefova' i dramska serija 'Divlje pčele'.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Marijana je chefovima odlučila dati uvid u snimanje serije 'Divlje pčele' te ih je povela u turu setom. Chefovi su tako dobili priliku zaviriti u radnu sobu, kuhinju sa starinskim štednjakom i razgledati antikne rekvizite, dok im je Marijana služila kao vodič.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

marijana batinić igra chefova divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Za finale se bore četiri profesionalca i amaterka Valentina: 'Momcima sam rekla - danas grizem sve pred sobom!'

Upoznajte pet veličanstvenih: Ovo su polufinalisti 'Igre chefova'

Samo jedan korak dijelio ga je od polufinala: Ivan završio svoj put u 'Igri chefova'

Sivi tim pobijedio i izborio direktno polufinale: 'Joj, joj, joj. Najslađa pobjeda!'

Mato pokazao zašto je mnogima favorit u 'Igri chefova': Sam pripremio 10 tanjura i završio prije svih

Daniel iz 'Igre chefova' za RTL.hr priznao: 'Teško da ću biti u finalu, mislim da ima boljih igrača'

Pročitaj na Net.hr
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'
Dora Šitum uoči dolaska sinčića: 'Arian će biti na porodu, a naša Alka jedva čeka postati baka'
Na svoj 73. rođendan Meri Cetinić objavila dirljivu snimku s Oliverom: 'Ova naša vječna…'
Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan trenutak na kraju emisije sve je raznježio