Marijana Batinić zablistala u finalu 'Igre chefova': U uskoj crnoj haljini izgledala je senzacionalno

- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
1 / 6
Propuštenu sezonu 'Igre chefova' pogledajte na platformi Voyo.
Nakon tjedana iscrpljujućih izazova, napetih eliminacija i kulinarskih remek-djela, Bartol, Toni i Mato stigli su do samog kraja. U velikom finalu prve sezone showa 'Igra šefova', trojica majstora kuhinje spremna su ukrstiti kuhače i pokazati zašto zaslužuju titulu pobjednika. Marijana Batinić u velikom je finalu zasjala u punom sjaju. Za ovu je prigodu odabrala usku crnu haljinu te pokazala savršenu liniju
Propuštenu sezonu 'Igre chefova' pogledajte na platformi Voyo.