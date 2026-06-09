Marijana Batinić zablistala u finalu 'Igre chefova': U uskoj crnoj haljini izgledala je senzacionalno

Nakon tjedana iscrpljujućih izazova, napetih eliminacija i kulinarskih remek-djela, Bartol, Toni i Mato stigli su do samog kraja. U velikom finalu prve sezone showa 'Igra šefova', trojica majstora kuhinje spremna su ukrstiti kuhače i pokazati zašto zaslužuju titulu pobjednika. Marijana Batinić u velikom je finalu zasjala u punom sjaju. Za ovu je prigodu odabrala usku crnu haljinu te pokazala savršenu liniju