Marko ispao iz 'Igre chefova': 'Jako mi je žao što si se okliznuo baš na ovom zadatku'

Odluka je na kraju bila jednoglasna. "Ivane, čestitam. Tvoj losos uzeo je maksimalnih 15 bodova", objavljeno je, nakon čega je uslijedilo Ivanovo veliko slavlje.

"Tko god da je ovo napravio, dokazao se i pokazao da apsolutno zasluženo pripada ovdje. Malo tko bi se usudio ići na ovaj broj komponenti u ovako kratkom vremenu i izvesti ih ovako dobro i izbalansirano", komentirao je jedan od članova žirija, ne skrivajući oduševljenje kompleksnošću i skladom okusa na tanjuru.

S druge strane, Marko je također odabrao losos, ali njegovo jelo nije uspjelo zadovoljiti visoke kriterije žirija. Iako je riba bila sočna i mekana, tehničke pogreške su bile presudne. "Meni je najveća zamjerka sol i ova korica koja je zapravo vrlo neugodna za jesti", istaknuo je chefova Tibor, a drugi se složio kako je jelo preslano, što su dvije greške koje na ovoj razini natjecanja ne prolaze.

Chef Tibor oprostio se od svog kandidata, podsjetivši ga na ranije izazove. "Jako mi je žao što si se okliznuo baš na ovom zadatku. I sam si rekao da ne radiš puno s ribom i možda te baš taj odabir danas koštao", rekao mu je.

Unatoč ispadanju, Marko je show napustio uzdignute glave, ponosan na svoj put. "Zahvalit ću se svoj trojici, a naravno i svom chefu Tiboru, koji je bio izuzetan čovjek. Jako mi je drago što sam došao do top deset, iznenadio sam samoga sebe. Izašao sam iz svoje zone komfora i radio nešto što inače nije moje područje. Osjećam se jako dobro i drago mi je što sam tako daleko dogurao", rekao je Marko u emotivnom oproštaju.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.