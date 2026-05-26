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Igra chefova

Matija Kačan priznao da je teško biti voditelj, Antonija Blaće imala spreman odgovor: 'Gle, možda tebi je'

RTL-ove zvijezde nakratko su zamijenile svoje uobičajene uloge za one gastro kritičara u novoj epizodi 'Igre chefova', a među njima posebnu pažnju privukao je glumac iz serije 'Divlje pčele' Matija Kačan

RTL.hr
26.05.2026 14:00

Publika je Matiju Kačana dosad gledala kao talentiranog glumca, no sada se okušao i u voditeljskoj ulozi u kvizu 'Tko bi rekao', pa nije čudno što je njegovo pojavljivanje u showu izazvalo brojne reakcije.

Uz njega je za stolom sjedila i Antonija Blaće, jedna od RTL-ovih najiskusnijih voditeljica, koja se nakon snimanja našalila na račun kolege. Na Instagram Storyju objavila je njihovu zajedničku fotografiju iz studija te napisala: "I samo da znate, Matija Kačan mi je cijelu večer kukao kako je teško bit voditelj. Gle, Matija, možda tebi je."

Antonija Blaće i Matija Kačan
Antonija Blaće i Matija Kačan FOTO: RTL

RTL-ove zvijezde tako su osim ocjenjivanja jela kandidata donijele i odličnu atmosferu na set, a gledatelji su mogli vidjeti kako su se u ulozi gostujućih degustatora snašli i Mario Jurič, Damira Gregoret, Nikolina Pišek, Antonija Blaće te Gospoda Savršeni Šime i Karlo.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

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