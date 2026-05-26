Matija Kačan priznao da je teško biti voditelj, Antonija Blaće imala spreman odgovor: 'Gle, možda tebi je'

Publika je Matiju Kačana dosad gledala kao talentiranog glumca, no sada se okušao i u voditeljskoj ulozi u kvizu 'Tko bi rekao', pa nije čudno što je njegovo pojavljivanje u showu izazvalo brojne reakcije.

Uz njega je za stolom sjedila i Antonija Blaće, jedna od RTL-ovih najiskusnijih voditeljica, koja se nakon snimanja našalila na račun kolege. Na Instagram Storyju objavila je njihovu zajedničku fotografiju iz studija te napisala: "I samo da znate, Matija Kačan mi je cijelu večer kukao kako je teško bit voditelj. Gle, Matija, možda tebi je."