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Igra chefova

Mato i Toni se zabili jedan u drugog tijekom borbe za namirnicu: 'Namjerno je to napravio. Igraju prljavo'

Natjecatelji popularnog kulinarskog showa 'Igra chefova' suočili su se s jednim od najzahtjevnijih zadataka do sada. U samo sedamdeset minuta, timovi su morali osmisliti i pripremiti degustacijski meni za vjenčanje, sastavljen od tri slijeda, poslužen na jednom tanjuru. Ovaj izazov nije testirao samo njihove kulinarske vještine, već i sposobnost snalaženja pod ekstremnim pritiskom, gdje su sekunde i svaka namirnica odlučivale o uspjehu

RTL.hr
27.05.2026 22:00

Ideja da se hladno predjelo, toplo predjelo i glavno jelo spoje u jednu cjelinu na tanjuru, i to u zadanom vremenu, od samog je početka izazvala nervozu među natjecateljima. "Današnji zadatak zvuči papreno. Sedamdeset minuta, toplo i hladno predjelo, pa glavno jelo. Natrčat ćemo se danas", komentirali su kandidati.

Vremenski pritisak bio je ogroman, a timovi su morali donositi brze odluke. Dok su jedni razmišljali o sigurnijim opcijama poput rolade od pršuta i sira ili jednostavne salate, drugi su se odlučili na rizik s tehnički zahtjevnim jelima poput Wellingtona od svinjskog filea ili zapečenih štrukli.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Agresivna borba za namirnice i napetost u kuhinji

Početni signal za kuhanje označio je pravu jurnjavu. Borba za namirnice opisana je kao "agresivna", a svaki je tim pokušavao zgrabiti najbolje sastojke. U toj gužvi, neizbježno je došlo do sudara i tenzija. "Mato se namjerno zabio u mene", požalio se Toni, dok je Mato priznao: "Išao sam se bogovski zagraditi. Čovjek koji je dolazio bio je u naletu, morao sam se zagraditi da me ne odnese."

Atmosfera se dodatno zaoštrila kada su sivi shvatili da su ostali bez ključnih sastojaka, što je dovelo do optužbi za "prljavu igru". "Prljavo se igra, ali iz te prljave igre treba izvući najbolje. Ne treba odustati, treba naći drugo rješenje, plan B, i napraviti najbolje što znamo", odlučno je poručila Valentina.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova
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