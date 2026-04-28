Mato iz 'Igre chefova' prvi izborio top 18! Za RTL.hr poručio: 'Bila me trema, a mučila me i podsvijest'

Jedan od upečatljivijih kandidata aktualne sezone RTL-ovog kulinarskog showa ' Igra chefova' je Mato , profesionalni kuhar koji je već na audicijama dao naslutiti da dolazi ozbiljno konkurirati za titulu.

Prvi izazov u drugom krugu 'Igre chefova' bio je pripremiti 12 zdjelica miješane salate u samo pola sata. "Bilo je to pet različitih tehnika rezanja u 30 minuta. Odmah sam shvatio da je vremena jako malo i da se moram maksimalno koncentrirati", ispričao je Mato.

Priznaje kako je u početku osjećao tremu, a dodatno ga je "kopkala" i šala sa suprugom. "Bila me trema. Mučila me i podsvijest jer smo se supruga i ja zezali da ću ispasti zbog salate – i onda je baš prvi zadatak bio izrada miješane salate", rekao je kroz smijeh.

Tijekom pripreme doživio je i neočekivani trenutak – žiri ga je prekinuo usred rada kako bi mu priopćio da je prošao među 18 najboljih, i to kao prvi natjecatelj. "Nisam bio svjestan što se događa. Bio sam baš iznenađen, i to ugodno", priznao je.

Dodaje kako mu je taj trenutak bio posebno emotivan i pun adrenalina. "Kada sam prošao u top 18, bio je to predivan osjećaj. Bio sam pun adrenalina, a činjenica da sam prošao prvi učinila je sve još posebnijim", zaključio je Mato.

