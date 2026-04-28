Igra chefova

Mato iz 'Igre chefova' prvi izborio top 18! Za RTL.hr poručio: 'Bila me trema, a mučila me i podsvijest'

Prvi izazov u drugom krugu 'Igre chefova' bio je pripremiti 12 zdjelica miješane salate u samo pola sata

RTL.hr
28.04.2026 11:00

Jedan od upečatljivijih kandidata aktualne sezone RTL-ovog kulinarskog showa 'Igra chefova' je Mato, profesionalni kuhar koji je već na audicijama dao naslutiti da dolazi ozbiljno konkurirati za titulu.

'Mučila me i podsvijest'

Prvi izazov u drugom krugu 'Igre chefova' bio je pripremiti 12 zdjelica miješane salate u samo pola sata. "Bilo je to pet različitih tehnika rezanja u 30 minuta. Odmah sam shvatio da je vremena jako malo i da se moram maksimalno koncentrirati", ispričao je Mato.

Mato, Igra chefova
Mato, Igra chefova FOTO: RTL

Priznaje kako je u početku osjećao tremu, a dodatno ga je "kopkala" i šala sa suprugom. "Bila me trema. Mučila me i podsvijest jer smo se supruga i ja zezali da ću ispasti zbog salate – i onda je baš prvi zadatak bio izrada miješane salate", rekao je kroz smijeh.

'Nisam bio svjestan što se događa'

Tijekom pripreme doživio je i neočekivani trenutak – žiri ga je prekinuo usred rada kako bi mu priopćio da je prošao među 18 najboljih, i to kao prvi natjecatelj. "Nisam bio svjestan što se događa. Bio sam baš iznenađen, i to ugodno", priznao je.

Mato, Igra chefova
Mato, Igra chefova FOTO: RTL

Dodaje kako mu je taj trenutak bio posebno emotivan i pun adrenalina. "Kada sam prošao u top 18, bio je to predivan osjećaj. Bio sam pun adrenalina, a činjenica da sam prošao prvi učinila je sve još posebnijim", zaključio je Mato.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

