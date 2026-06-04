Mato iz 'Igre chefova' za RTL.hr: 'Više se ništa ne zna, ali vjerujem u svoju pobjedu'

"Bio mi je cilj doći što dalje i mogu reći da sam očekivao da ću biti tu", samouvjereno je poručio, jasno dajući do znanja da njegov put u showu nije slučajan, već rezultat pomnog planiranja i velike ambicije.

Nakon što je uspješno prebrodio još jedan izazov i plasirao se u top 4, Mato ne krije zadovoljstvo. "Osjećaj je jako dobar", priznao je na početku razgovora. Za razliku od mnogih natjecatelja koje bi ovakav plasman mogao iznenaditi, on tvrdi da je od samog početka vjerovao u svoje sposobnosti.

Iako je siguran u sebe, Mato s velikim poštovanjem govori o svojim suparnicima. Ulazak u završnu fazu natjecanja znači da su u igri ostali samo najbolji, a svaka pogreška može biti presudna. "Konkurencija je jaka. Svaki dan može ispasti neki dobar igrač, da tako kažem", komentirao je stanje u natjecanju. Naglasio je kako je neizvjesnost sada veća no ikad prije. "Više se ništa ne zna", dodao je, svjestan da u ovoj fazi showa nema prostora za opuštanje i da samo najbolja jela vode prema pobjedi.

Na pitanje vidi li se u finalu, odgovara s potpunom sigurnošću. "Pa moram biti iskren, finale mi je cilj. Svakako se vidim u finalu", izjavio je samouvjereno, ali i svjestan izazova koji ga čekaju. "Moram kuhati dobro do kraja kako bih dokazao da zaslužujem tamo biti", dodao je. Njegova vjera u vlastite sposobnosti ne staje na finalu. "Smatram da se mogu vidjeti kao pobjednika i ako dođe do finala, bit će gusto, ali vjerujem u svoju pobjedu", poručio je Mato, jasno dajući do znanja da je spreman za konačni obračun.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.