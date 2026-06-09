Mato je pobjednik 'Igre chefova'!

Finalni izazov bio je najzahtjevniji do sada - svaki finalist morao je, uz pomoć svoje brigade sastavljene od bivših natjecatelja, pripremiti i poslužiti meni od četiri slijeda za desetero ljudi, a njihova jela ocjenjivao je žiri sastavljen od sedam vrhunskih hrvatskih i regionalnih chefova.
Bodovanje je od samog početka bilo puno preokreta. Nakon hladnog predjela, Mato je preuzeo vodstvo s 26 bodova, dva boda ispred Tonija. No, situacija se potpuno promijenila nakon toplog predjela, kada je Bartol osvojio maksimalnih 30 bodova. U tom trenutku dogodilo se nešto nevjerojatno - sva tri finalista bila su bodovno izjednačena, svaki s po 40 bodova.
Drama se nastavila i nakon glavnog jela, kada je Bartol ponovno preuzeo vodstvo sa 67 bodova, ostavivši Matu iza sebe sa 61 bodom. U tom trenutku svima je postalo jasno - pobjednika će odlučiti desert. "Desert će odlučivati, Vale, desert će odlučivati", čulo se u kuhinji, a napetost je dosegnula vrhunac.
Emocije na vrhuncu nakon proglašenja
Posljednji slijed donio je konačnu odluku. Žiri je svoje bodove za deserte dodijelio, a kada je voditeljica otkrila pobjednički crveni tanjur, studio je eksplodirao. S ukupno 83 boda, pobjedu je odnio Mato.
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