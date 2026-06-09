Mato je pobjednik 'Igre chefova'!

Finalni izazov bio je najzahtjevniji do sada - svaki finalist morao je, uz pomoć svoje brigade sastavljene od bivših natjecatelja, pripremiti i poslužiti meni od četiri slijeda za desetero ljudi, a njihova jela ocjenjivao je žiri sastavljen od sedam vrhunskih hrvatskih i regionalnih chefova.

Bodovanje je od samog početka bilo puno preokreta. Nakon hladnog predjela, Mato je preuzeo vodstvo s 26 bodova, dva boda ispred Tonija. No, situacija se potpuno promijenila nakon toplog predjela, kada je Bartol osvojio maksimalnih 30 bodova. U tom trenutku dogodilo se nešto nevjerojatno - sva tri finalista bila su bodovno izjednačena, svaki s po 40 bodova.