Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Igra chefova

Mato je pobjednik 'Igre chefova'!

Nakon tjedana napetog kuhanja, brojnih izazova i eliminacija, prva sezona kulinarskog showa 'Igra chefova' stigla je do svog vrhunca. U spektakularnom finalu snage su odmjerili Bartol, Toni i Mato, no samo je jedan mogao ponijeti titulu pobjednika. Nakon dramatičnog zbrajanja bodova, slavio je Mato, koji je kući odnio glavnu nagradu od 25.000 eura

RTL.hr
09.06.2026 23:28

Finalni izazov bio je najzahtjevniji do sada - svaki finalist morao je, uz pomoć svoje brigade sastavljene od bivših natjecatelja, pripremiti i poslužiti meni od četiri slijeda za desetero ljudi, a njihova jela ocjenjivao je žiri sastavljen od sedam vrhunskih hrvatskih i regionalnih chefova.

Bodovanje je od samog početka bilo puno preokreta. Nakon hladnog predjela, Mato je preuzeo vodstvo s 26 bodova, dva boda ispred Tonija. No, situacija se potpuno promijenila nakon toplog predjela, kada je Bartol osvojio maksimalnih 30 bodova. U tom trenutku dogodilo se nešto nevjerojatno - sva tri finalista bila su bodovno izjednačena, svaki s po 40 bodova.

Mato, Igra chefova
Mato, Igra chefova FOTO: RTL

Drama se nastavila i nakon glavnog jela, kada je Bartol ponovno preuzeo vodstvo sa 67 bodova, ostavivši Matu iza sebe sa 61 bodom. U tom trenutku svima je postalo jasno - pobjednika će odlučiti desert. "Desert će odlučivati, Vale, desert će odlučivati", čulo se u kuhinji, a napetost je dosegnula vrhunac.

Emocije na vrhuncu nakon proglašenja

Posljednji slijed donio je konačnu odluku. Žiri je svoje bodove za deserte dodijelio, a kada je voditeljica otkrila pobjednički crveni tanjur, studio je eksplodirao. S ukupno 83 boda, pobjedu je odnio Mato.

Propuštenu sezonu showa 'Igra chefova' pogledajte na platformi Voyo.

igra chefova mato igra chefova
Igra chefova

Nitko nije očekivao ovakvu reakciju: Mato pao na pod kada je proglašen pobjednikom 'Igre chefova'

Igra chefova

Napetost u finalu 'Igre chefova'! Mato planuo na Bartola zbog miksera: 'Pun mi je kufer toga'

Moglo bi te zanimati

Ne propustite veliko finale 'Igre chefova' večeras na RTL-u: Tko će osvojiti 25.000 eura?

Evo što gledati večeras na RTL-u: Nakon završetka 'Divljih pčela' kreće 'San snova', a na rasporedu je i veliko finale 'Igre chefova'

Valentina nakon ispadanja iz 'Igre chefova' za RTL.hr: 'Htjela sam propasti u zemlju od srama, ali posao sam prihvatila odmah'

Četrdeset tanjura dijeli ih od 25.000 eura, a finalisti 'Igre chefova' kažu: 'Zadnji ples neka bude najbolji!'

Oni su finalisti 'Igre chefova'! 'Neka me se paze, ali pazit ću se i ja njih'

'Volio bih da budeš dio mog tima': Legendarni Hrvoje Zirojević ponudio Valentini posao nakon ispadanja

Pročitaj na Net.hr
Barbara Đinović o trudnoći: 'Najveći izazov mi je usporiti, a pripreme za bebu su krenule'
Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog
Reper Sean 'Diddy' Combs ostaje iza rešetaka: Sud mu ponovno produljio pritvor
Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'