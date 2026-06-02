Mato pokazao zašto je mnogima favorit u 'Igri chefova': Sam pripremio 10 tanjura i završio prije svih

Posebnu pažnju privukao je Mato, koji je u ovom izazovu kuhao potpuno sam. Dok su timovi sa šest ruku koordinirali zadatke, on je s nevjerojatnom mirnoćom i organizacijom pristupio pripremi deset tanjura. "Razlika je brzina kojom Mato prihvaća poslove i koliko radi stvari istovremeno. On jednostavno nema praznog hoda", komentirao je chef Stiven.

Mato je bio toliko efikasan da je prvi završio s poslom, čak nekoliko minuta prije isteka vremena te ponudio pomoć drugim timovima. Njegov pristup pokazao je da iskustvo i dobra organizacija mogu nadjačati brojčanu prednost. "Dobro sam sve isplanirao, dobro sam se organizirao. Riba je u peći, sve su druge komponente gotove", smireno je objasnio.

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