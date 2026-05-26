Miljenice publike na okupu! Pogledajte kako je izgledao susret dviju Antonija Blaće na snimanju 'Igre chefova'

Uzbuđenje iza štednjaka i pred kamerama dosegnulo je vrhunac kada su se u studiju kao gostujući kušači pojavili omiljeni glumci i glumice iz hit serije 'Divlje pčele'. No, ono o čemu se nakon snimanja najviše priča definitivno je trenutak u kojem je produkcija morala protrljati oči.
Naime, u ekipi za kušanje sinoć se nije našla jedna, nego – dvije Antonije Blaće!
Kad se spoje mladost, talent i legende RTL-a
Na setu je nastalo pravo oduševljenje kada su se na istom mjestu našle tri dame koje osvajaju domaći medijski prostor. Mlada, nevjerojatno lijepa i talentirana glumica iz serije 'Divlje pčele', Antonija Julija Blaće, plijenila je poglede svojom pojavom, a priliku za vrhunsku fotografiju za pamćenje odmah je iskoristila u društvu svojih imenjakinja i kolegica.
U pauzama od ocjenjivanja delicija, mlada je glumica s osmijehom pozirala s dobro poznatim RTL-ovim licima. S jedne strane našla se šarmantna voditeljica 'Igre chefova' Marijana Batinić, a s druge – zaštitno lice RTL-a, voditeljica mega-popularnih projekata poput 'Života na vagi', legendarna Antonija Blaće!
"U ekipi za kušanje ne jedna, nego DVIJE Antonije Blaće", stoji u opisu zabavne fotografije koja je odmah postala hit na društvenim mrežama.
"Totalna dominacija!"
Da je atmosfera na snimanju ove posebne epizode bila na vrhuncu, dokazuju i popratni komentari u kojima se svi šale na račun "dominacije" ovog imena na setu. Glumačka ekipa 'Divljih pčela' pokazala je da se, osim na setu dramske serije, odlično snalazi i u ulozi gastro kritičara, a mlada Antonija Julija svojim je modnim izdanjem i opuštenim stavom dokazala da je pred njom blistava karijera.