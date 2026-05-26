Miljenice publike na okupu! Pogledajte kako je izgledao susret dviju Antonija Blaće na snimanju 'Igre chefova'

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Uzbuđenje iza štednjaka i pred kamerama dosegnulo je vrhunac kada su se u studiju kao gostujući kušači pojavili omiljeni glumci i glumice iz hit serije 'Divlje pčele'. No, ono o čemu se nakon snimanja najviše priča definitivno je trenutak u kojem je produkcija morala protrljati oči. Naime, u ekipi za kušanje sinoć se nije našla jedna, nego – dvije Antonije Blaće!

Kad se spoje mladost, talent i legende RTL-a

Na setu je nastalo pravo oduševljenje kada su se na istom mjestu našle tri dame koje osvajaju domaći medijski prostor. Mlada, nevjerojatno lijepa i talentirana glumica iz serije 'Divlje pčele', Antonija Julija Blaće, plijenila je poglede svojom pojavom, a priliku za vrhunsku fotografiju za pamćenje odmah je iskoristila u društvu svojih imenjakinja i kolegica.

icon-expand Antonija Julija Blaće, Marijana Batinić, Antonija Blaće FOTO: Instagram

U pauzama od ocjenjivanja delicija, mlada je glumica s osmijehom pozirala s dobro poznatim RTL-ovim licima. S jedne strane našla se šarmantna voditeljica 'Igre chefova' Marijana Batinić, a s druge – zaštitno lice RTL-a, voditeljica mega-popularnih projekata poput 'Života na vagi', legendarna Antonija Blaće! "U ekipi za kušanje ne jedna, nego DVIJE Antonije Blaće", stoji u opisu zabavne fotografije koja je odmah postala hit na društvenim mrežama.

icon-expand Antonija Julija Blaće FOTO: Instagram

"Totalna dominacija!"