Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Igra chefova

Mladi chef Bartol ostavio žiri 'Igre chefova' bez teksta: 'Ovo je jako, jako fino'

Bartol je dokazao kako se vrlo lako može briljirati u 'Igri chefova'

RTL.hr
14.04.2026 22:30

U napetoj atmosferi popularnog kulinarskog natjecanja "Igra chefova", jedan je kandidat uspio ono čemu se mnogi nadaju - ostaviti stručni žiri gotovo bez riječi. Bartol, školovani kuhar s bogatim inozemnim iskustvom, predstavio je jelo koje je isprva izazvalo tišinu, a zatim i bujicu pohvala, jasno pokazavši da se iza tanjura krije pravi profesionalac.

Dok su članovi žirija kušali njegovu kreaciju, prženi gof s umakom od pancete i nizom drugih pomno pripremljenih komponenata, zavladala je tišina. Za Bartola, bio je to "jedan fantastičan znak", trenutak koji je nagovijestio da je njegov rizik urodio plodom.

Umak kao kralj jela

Ubrzo su krenuli i prvi komentari koji su potvrdili njegov osjećaj. "Riba je sočna", složio se žiri, dodajući pohvale za hrskavost i slatkoću. Ipak, jedna komponenta posebno se istaknula. "Meni je umak kralj jela", izjavio je jedan od chefova, dok ga je kolega dopunio kratkim i jasnim: "Bomba".

Složnost oko kvalitete bila je očita. "Evo ovdje stvarno, sve mi je na mjestu. Sve mi je dobro", jasno dajući do znanja da je jelo ispunilo visoke standarde. Rasprava je brzo skrenula prema osobi koja stoji iza tanjura, uz pretpostavku da se radi o profesionalcu. "Ako nije profi, onda može u profi", komentirali su.

Sitnica koja čini razliku

Iako je cjelokupni dojam bio izvrstan, žiri je primijetio i jedan manji nedostatak. "U kruhu mi fali soli", istaknuto je, no odmah je uslijedilo i objašnjenje zašto to nije narušilo cjelinu. "Ali iskreno, kad se jede s umakom, umak to nadoknadi", pojasnili su, čime su dodatno pohvalili kompleksnost i uravnoteženost jela.

Nakon što je dobio tri prolazna glasa, Bartol nije krio oduševljenje. "Vidjeti tri nasmijana chefa koja su moje jelo kušali i koja ti jednostavno daju tri noža, stvarno je neopisivo", izjavio je. Priznao je i da se slaže s kritikom za nedostatak soli, pokazujući kako cijeni povratne informacije kao priliku za učenje. S jasnim ciljem izgradnje nove karijere u Hrvatskoj kao privatni chef i konzultant, Bartol je ovo iskustvo doživio kao vjetar u leđa, ističući kako mu je proces važniji od same pobjede.

