Igra chefova

Mladi chef Josip kaže da kuha 'savršeno', ali žiri 'Igre chefova se ne slaže: 'Ovo mora da je pripremio amater'

Josip je u 'Igru chefova' došao s mnogo samopouzdanja, ali...

15.04.2026 22:00

U popularnom kulinarskom showu "Igra chefova" predstavio se Josip, 25-godišnji kuhar iz Ivanić Grada, čiji su samopouzdanje i ambicija odjeknuli studijem jednako snažno kao i okusi s njegovog tanjura. S iskustvom rada u vrhunskim restoranima, hotelima i na kruzerima koji su ga odveli do Južne Amerike, Josip je pred žiri stigao s jasnim ciljem - osvojiti Michelinove zvjezdice i upisati svoje ime među svjetsku kulinarsku elitu.

Od kruzera do svjetskog vrha

"Kako kuham? Savršeno", bez oklijevanja je odgovorio Josip na samom početku, dajući do znanja da u natjecanje ne ulazi sa skromnim očekivanjima. Priznao je da si svjesno "pumpa" samopouzdanje jer sanja o tome da njegovo ime bude poznato u svijetu kulinarstva.

"Desetka su Michelinove zvjezdice, do čega ću doći uskoro", izjavio je, objašnjavajući kako je umoran od života "u koferu" i spreman graditi karijeru koja će ostaviti trag. Upravo ga je ta želja za stvaranjem jedinstvenog stila, kako kaže, navela da često preuzima velike rizike u kuhinji kako bi stvorio jela koja može nazvati svojima.

Rizičan tanjur izvan zone komfora

Za svoj nastup pred žirijem, Josip je odlučio izaći iz svoje zone komfora. Iako se inače najviše bavi mesom, pripremio je filet brancina na posteljici od poriluka i celera, s baby mrkvom i umakom od cikle i limuna. Priznao je da mu je ta kombinacija okusa nova te da ju je isprobao tek tjedan dana prije snimanja.

Josipovo jelo, Igra chefova FOTO: RTL

"Ovo mi je bio neki kao izazov više za mene, da sebi pokažem da mogu nešto van svoje comfort zone napraviti", objasnio je. Iako je u početku tvrdio da nema tremu i da je "stvoren za kamere", pritisak je s vremenom učinio svoje. "Malo me je izbacilo iz takta. Već su mi se ruke krenule tresti jer nisam znao kako ću što ću stići", priznao je kasnije.

Slatki neuspjeh i gorka spoznaja

Dok je riba na tanjuru bila tehnički besprijekorno pripremljena, upravo je eksperimentalni umak postao kamen spoticanja. Žiri je, kušajući jelo naslijepo, bio potpuno zbunjen. Okus umaka podsjetio ih je na jagode, maline ili neko drugo voće. "Nema previše smisla. Presladak je", glasio je Tonijev komentar. S druge strane, mrkva je bila bezukusna, a jedina svijetla točka bila je riba.

Josip, Igra chefova FOTO: RTL

"Sve komponente imaju greške, ali ja sam pojeo svu ribu s tanjura, koliko mi je bila fina", izjavio je jedan od chefova, Tibor, što je najbolje saželo Josipov nastup - spoj tehničke vještine i promašene ideje. Žiri je čak zaključio kako je jelo vjerojatno pripremio amater, što je bio dodatan udarac za profesionalca s velikim ambicijama.

Lekcija iz skromnosti

Suočen s kritikama, Josip je pokazao zrelost i profesionalnost. "Došao sam s možda previše samopouzdanja", priznao je i dodao: "Ispalo mi je previše šećera. Cijeli umak je uništio jelo." Upravo je ta iskrenost, uz savršeno pripremljenu ribu, na kraju presudila. Iako je jedna odluka bila negativna, chef Tibor mu je, impresioniran glavnom namirnicom, dao prolaznu ocjenu.

Josipov put u showu tako je započeo lekcijom iz skromnosti. Iako njegov prvi tanjur nije bio savršen, pokazao je da posjeduje talent i, što je još važnije, spremnost da uči iz vlastitih pogrešaka. "Neću odustati. Ovo me nije ništa povuklo unazad", poručio je za kraj, spreman za nove izazove na svom putu do zvijezda.

josip igra chefova igra chefova
