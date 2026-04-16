Mladi kuhar Bartol za RTL.hr o veliki ambicijama u 'Igri chefova': 'Cilj je ostati posljednji'

Bartol, 32-godišnji profesionalni kuhar iz Tisnoga, jedan je od natjecatelja kulinarskog showa "Igra chefova" čija je životna i profesionalna priča privukla pažnju javnosti. Njegov put započeo je u djetinjstvu, pod suncem Mediterana, a nakon petnaest godina iskustva u inozemstvu, vratio se u Hrvatsku spreman pokazati svoje znanje i strast prema kuhanju. Za RTL.hr je sažeo svoje dojmove s audicije.

Ljubav prema kulinarstvu kod Bartola se rodila vrlo rano. Kako sam kaže, kuharstvo je počeo otkrivati već s četiri godine, i to uz najvažniju mentoricu - svoju baku.

"Uvijek sam volio biti uz nju i kuhinju, to me fasciniralo", prisjeća se Bartol svojih prvih koraka među loncima i namirnicama. Upravo je to okruženje, prožeto mirisima i okusima Dalmacije, oblikovalo njegov pristup hrani i usadilo mu temelje koje danas nadograđuje kroz profesionalni rad.

Svoje vještine pred stručnim žirijem odlučio je pokazati jelom koje simbolizira njegov povratak kući. Za audiciju, koju opisuje kao vrlo napetu, pripremio je prženi filet gofa s umakom od pancete, pečeni poriluk i hrskavi krumpir.

"Došao sam nakon petnaest godina ponovno u Hrvatsku pa sam želio uzeti neko hrvatsko jelo, ali sam ga napravio malo modernijim", objasnio je Bartol. Ovim je tanjurom želio ispričati priču o spoju tradicije i suvremenih kulinarskih tehnika, što je pristup koji sve više njeguje. Iako se još uvijek, kako kaže, usavršava i ne želi se strogo definirati unutar jednog stila, njegova jela odišu kreativnošću i promišljenošću.

Komentari koje je dobio od chefova bili su, prema njegovim riječima, "stopostotno opravdani" te je iznimno zadovoljan dobivenim povratnim informacijama. Bartol ne skriva duboko poštovanje prema članovima žirija, ističući njihove impresivne karijere i sve što su postigli u svijetu gastronomije. "Svatko ima fenomenalan CV iza sebe i na tome im svaka čast", rekao je.

Osim poštovanja prema mentorima, naglašava i pozitivnu atmosferu koja vlada među natjecateljima, opisujući ih kao "jako ljubaznu ekipu". Ipak, njegov natjecateljski duh je neupitan. Na pitanje o očekivanjima od ostatka emisije, Bartol odgovara kratko i jasno, s osmijehom: "Da ostanem zadnji."

Njegova priča o povratku, spoju tradicije i modernog te iskrena strast prema kuhanju čine ga jednim od najzanimljivijih kandidata, čiji će se daljnji put u natjecanju bez sumnje pratiti s velikim zanimanjem.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.