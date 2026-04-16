Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Igra chefova

Mladi kuhar Bartol za RTL.hr o veliki ambicijama u 'Igri chefova': 'Cilj je ostati posljednji'

Bartol iz 'Igre chefova' u intervjuu je otkrio svoje ambicije, ali i što misli o showu

RTL.hr
16.04.2026 17:00

Bartol, 32-godišnji profesionalni kuhar iz Tisnoga, jedan je od natjecatelja kulinarskog showa "Igra chefova" čija je životna i profesionalna priča privukla pažnju javnosti. Njegov put započeo je u djetinjstvu, pod suncem Mediterana, a nakon petnaest godina iskustva u inozemstvu, vratio se u Hrvatsku spreman pokazati svoje znanje i strast prema kuhanju. Za RTL.hr je sažeo svoje dojmove s audicije.

Mediteranski okusi iz djetinjstva

Ljubav prema kulinarstvu kod Bartola se rodila vrlo rano. Kako sam kaže, kuharstvo je počeo otkrivati već s četiri godine, i to uz najvažniju mentoricu - svoju baku.

Pročitajte još
Ovi kandidati idu u daljnje natjecanje showa 'Igra chefova'

"Uvijek sam volio biti uz nju i kuhinju, to me fasciniralo", prisjeća se Bartol svojih prvih koraka među loncima i namirnicama. Upravo je to okruženje, prožeto mirisima i okusima Dalmacije, oblikovalo njegov pristup hrani i usadilo mu temelje koje danas nadograđuje kroz profesionalni rad.

Jelo s pričom za napetu audiciju

Svoje vještine pred stručnim žirijem odlučio je pokazati jelom koje simbolizira njegov povratak kući. Za audiciju, koju opisuje kao vrlo napetu, pripremio je prženi filet gofa s umakom od pancete, pečeni poriluk i hrskavi krumpir.

Bartol, Igra chefova FOTO: RTL

"Došao sam nakon petnaest godina ponovno u Hrvatsku pa sam želio uzeti neko hrvatsko jelo, ali sam ga napravio malo modernijim", objasnio je Bartol. Ovim je tanjurom želio ispričati priču o spoju tradicije i suvremenih kulinarskih tehnika, što je pristup koji sve više njeguje. Iako se još uvijek, kako kaže, usavršava i ne želi se strogo definirati unutar jednog stila, njegova jela odišu kreativnošću i promišljenošću.

Poštovanje prema žiriju i borba do kraja

Komentari koje je dobio od chefova bili su, prema njegovim riječima, "stopostotno opravdani" te je iznimno zadovoljan dobivenim povratnim informacijama. Bartol ne skriva duboko poštovanje prema članovima žirija, ističući njihove impresivne karijere i sve što su postigli u svijetu gastronomije. "Svatko ima fenomenalan CV iza sebe i na tome im svaka čast", rekao je.

Bartol, Igra chefova FOTO: RTL

Osim poštovanja prema mentorima, naglašava i pozitivnu atmosferu koja vlada među natjecateljima, opisujući ih kao "jako ljubaznu ekipu". Ipak, njegov natjecateljski duh je neupitan. Na pitanje o očekivanjima od ostatka emisije, Bartol odgovara kratko i jasno, s osmijehom: "Da ostanem zadnji."

Njegova priča o povratku, spoju tradicije i modernog te iskrena strast prema kuhanju čine ga jednim od najzanimljivijih kandidata, čiji će se daljnji put u natjecanju bez sumnje pratiti s velikim zanimanjem.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Ovi kandidati idu u daljnje natjecanje showa 'Igra chefova'

Panta je u 'Igri chefova' razljutio žiri, a sjećate li ga se iz ovih RTL-ovih emisija?

Kakvo oduševljenje u 'Igri chefova': Lukine žabe na kapuli oborile žiri s nogu

Šok u 'Igri chefova'! Panta poslužio nešto što je zabranjeno: 'To je nedopustivo, to se vraća u more'

Sirijac Nader u 'Igri chefova' zbunio je žiri: 'Jelo ima smisla, ali...'

Mladi chef Josip kaže da kuha 'savršeno', ali žiri 'Igre chefova se ne slaže: 'Ovo mora da je pripremio amater'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?