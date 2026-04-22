Mladi kuhar iz Tugara hrabrim odabirom jela podijelio žiri: 'U ovome si amater, ali imaš talent'

Mladi profesionalni kuhar Mate Kolimbatović (24) iz Tugara, mjesta kraj Splita, odlučio je potražiti svoje mjesto u kulinarskom showu 'Igra chefova', a pred stručni žiri stao je s ambicioznim jelom koje je istovremeno otkrilo i njegov potencijal i nedostatak iskustva s određenim tehnikama. Iako su ga tehničke greške umalo koštale prolaska, njegova iskrenost i želja za učenjem ipak su mu osigurale priliku za daljnje dokazivanje.

Pačja prsa kao rizičan potez

Za svoj prvi nastup pred chefovima, Mate je odabrao moderno jelo koje zahtijeva znatnu vještinu: pačja prsa s pireom od krumpira i tartufa, poslužena s umakom od naranče te glaziranom šparogom i mrkvom. Priznao je da su pačja prsa namirnica koju treba znati pripremiti, ali i da je jelo radio tek dva do tri puta u životu.

"Razmišljao sam s čime bi se mogao predstaviti i nekako sam htio ići na nešto modernije", objasnio je Mate svoj odabir. Iako je na kraju bio zadovoljan okusom i izgledom tanjura, upravo su detalji u pripremi otkrili njegovo neiskustvo s kompleksnijim jelima visoke kuhinje.

"Amater koji želi učiti"

Dok su kušali jelo, članovi žirija odmah su uočili tehničke nedostatke. "Ovako koža uopće nije pravilno pečena", komentirao je chef Tibor, dok je chef Toni rekao kako su rezovi na koži bili preduboki, sežući sve do mesa. Upravo zbog tih grešaka, prvotni dojam žirija bio je da se radi o talentiranom amateru, a ne o profesionalnom kuharu. "Ovo je amater. Dobar, koji ima želju i koji je pokazao da želi dobro, ali vidi se da je netko tko želi učiti", rekao je Tibor. Situaciju je dodatno pojasnilo Matino priznanje da nikada prije nije radio sa svježim tartufom, što je iznenadilo chefove.

Unatoč kritikama, žiri je prepoznao Matin potencijal i hrabrost da se okuša u nečemu što mu nije u potpunosti poznato. Pohvalili su balans okusa i kombinaciju naranče i kapule kao potez koji pokazuje da razmišlja izvan okvira.

Prolaz uz važan savjet