Morate probati! Valentina iz 'Igre chefova' otkriva hit recept za ljeto: 'Lubenicu malo posolite i pokapate limunom'

Iako smo od vrsne kuharice navikli gledati kompleksna jela, njezini ljetni favoriti pršte od jednostavnosti - ali i nekih poprilično neobičnih kombinacija koje će vas natjerati da ih odmah isprobate

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Valentina, simpatična i kreativna kandidatkinja koja je privukla pažnju gledatelja u RTL-ovom kulinarskom showu 'Igra chefova', u nedavnom je intervjuu podijelila kako preživljava paklene ljetne vrućine.

Ljetna filozofija: Kad temperature divljaju, manje je više

Tijekom ljetnih mjeseci, kada visoke temperature prirodno smanjuju apetit, Valentina se drži provjerenog pravila - sluša svoje tijelo i bira isključivo lagane obroke. Njezina prehrana tada postaje znatno skromnija, a fokus je na hidrataciji i svježini. "Pa preko ljeta ja jako slabo jedem. Općenito, slabo jedem, ali volim uvijek nešto onako osvježavajuće", objašnjava Valentina svoju ljetnu filozofiju.

icon-expand Valentina, Igra chefova FOTO: RTL

Spoj koji mijenja pravila igre

Zaboravite na klasično rezanje lubenice ravno iz hladnjaka. Valentina ima kulinarski as u rukavu koji dramatično pojačava prirodnu slatkoću ovog omiljenog ljetnog voća. Za ovo gastronomsko savršenstvo trebaju vam samo tri jednostavna sastojka: fino zrela i dobro ohlađena lubenica, par kapi svježeg limunovog soka za idealnu dozu kiselosti te prstohvat soli koji ovdje djeluje kao prirodni pojačivač okusa. "Imam zapravo jedan super recept koji je ultra jednostavan, a to je obična lubenica koja je onako fino zrela, pokapati s limunom, malo posoliti", otkriva bivša kandidatkinja kulinarskog showa. Kombinacija slatkoće, kiseline i soli stvara savršen balans na nepcima i pruža neočekivano, dugotrajno osvježenje. Ako tražite idealan način za borbu protiv sljedećeg toplinskog vala, ovo je trik koji se definitivno isplati testirati.

icon-expand Valentina, Igra chefova FOTO: RTL

'Grešna' zadovoljstva