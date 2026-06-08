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Igra chefova

'Možda ju je koštalo pobjede': Valentina napravila kobnu pogrešku u 'Igri chefova'

U napetoj atmosferi druge polufinalne emisije kulinarskog showa 'Igra chefova', četvero preostalih kandidata suočilo se s jednim od najtežih izazova do sada: replikacijom kompleksnog autorskog jela chefa Hrvoja Zirojevića. Ulog je bio ogroman - izravan plasman u finale. Nakon 70 minuta borbe s vremenom i zahtjevnim namirnicama, žiri je preuzeo riječ, a njihova detaljna analiza otkrila je da o pobjedi odlučuju najsitnije nijanse

RTL.hr
08.06.2026 22:00

Bez recepta i pod pritiskom, kandidati su morali pokazati ne samo tehničku vještinu, već i instinkt. Ipak, u polufinalu nema mjesta za pogreške, a žiri je bio spreman "cjepidlačiti" kako bi pronašao najboljeg.

Analiza tanjura: Od prejakog češnjaka do fatalnog crijeva

Prvi je na ocjenjivanju bio Bartolov tanjur. Iako je njegov škamp vizualno bio najmanje privlačan, okus je ispričao drugu priču. "Škamp je najneugodnije izgledao, ali je bio izrazito ukusan. Možda bih rekao, i najukusniji", komentirali su chefovi, no zamjerka je išla previše naglašenom češnjaku u pireu od pastrnjaka.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Tonijev tanjur bio je vizualno najljepši i najuredniji, no sadržaj je kaskao za formom. "Najveći problem u ovom tanjuru su bili kapelenti koji su imali premalu količinu punjenja. Orašaste note lješnjaka i smeđeg maslaca kompletno su se izgubile", zaključio je žiri.

Matov tanjur također je imao nedostataka, prvenstveno u termičkoj obradi glavne namirnice - škamp je bio prepečen. Uz to, njegov consommé (bistra juha) bio je vodenast i neuravnotežen kiselinom.

Ipak, najveći šok uslijedio je s Valentininim tanjurom. Iako su neki elementi, poput kreme od pastrnjaka, bili fantastično izvedeni, jedna greška bila je prevelika da bi se ignorirala. "Četvrti tanjur ima jednu, ne bih rekao kardinalnu grešku, ali grešku koja ga je možda koštala pobjede. Crijevo nije izvađeno iz jednog škampa", otkrili su chefovi.

Finale 'Igre chefova' ne propustite u utorak, 9.6. u 21.15 ili odmah na platformi Voyo

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