'Možda ju je koštalo pobjede': Valentina napravila kobnu pogrešku u 'Igri chefova'

Bez recepta i pod pritiskom, kandidati su morali pokazati ne samo tehničku vještinu, već i instinkt. Ipak, u polufinalu nema mjesta za pogreške, a žiri je bio spreman "cjepidlačiti" kako bi pronašao najboljeg.

Prvi je na ocjenjivanju bio Bartolov tanjur. Iako je njegov škamp vizualno bio najmanje privlačan, okus je ispričao drugu priču. "Škamp je najneugodnije izgledao, ali je bio izrazito ukusan. Možda bih rekao, i najukusniji", komentirali su chefovi, no zamjerka je išla previše naglašenom češnjaku u pireu od pastrnjaka.

Tonijev tanjur bio je vizualno najljepši i najuredniji, no sadržaj je kaskao za formom. "Najveći problem u ovom tanjuru su bili kapelenti koji su imali premalu količinu punjenja. Orašaste note lješnjaka i smeđeg maslaca kompletno su se izgubile", zaključio je žiri.

Matov tanjur također je imao nedostataka, prvenstveno u termičkoj obradi glavne namirnice - škamp je bio prepečen. Uz to, njegov consommé (bistra juha) bio je vodenast i neuravnotežen kiselinom.

Ipak, najveći šok uslijedio je s Valentininim tanjurom. Iako su neki elementi, poput kreme od pastrnjaka, bili fantastično izvedeni, jedna greška bila je prevelika da bi se ignorirala. "Četvrti tanjur ima jednu, ne bih rekao kardinalnu grešku, ali grešku koja ga je možda koštala pobjede. Crijevo nije izvađeno iz jednog škampa", otkrili su chefovi.

Finale 'Igre chefova' ne propustite u utorak, 9.6. u 21.15 ili odmah na platformi Voyo.